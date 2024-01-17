Словацький премʼєр Фіцо підтримав блокування €50 мільярдів допомоги для України

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Словацький премʼєр Роберт Фіцо та угорський Віктор Орбан заявили, що погоджуються з необхідністю переробити план Європейського Союзу про фінансову допомогу Україні на €50 мільярдів.

Про це написав Washington Post.

Після двосторонніх переговорів у Будапешті прем’єр-міністр Словаччини погодився з двома позиціями Віктора Орбана: ЄС не має надавати Україні €50 мільярдів зі спільного бюджету й війну неможливо вирішити військовим шляхом.

«Ми дуже уважно вислухали пропозиції, які премʼєр-міністр [Орбан] вже висунув щодо перегляду бюджету та допомоги Україні, і повторюю, що вважаємо їх раціональними і розумними», — заявив Фіцо.

Премʼєр Словаччини підтримав рекомендацію Орбана щодо розділення фінансування на чотири транші, які можна було б щоразу змінювати й блокувати.

3 жовтня 2023 року Європейський парламент ухвалив резолюцію з підтримкою пропозицій Єврокомісії про перегляд багаторічного бюджету ЄС, який передбачає створення спеціального Українського фонду в обсязі €50 мільярдів. Однак Угорщина була єдиною країною, яка виступила проти цієї ініціативи, постійно блокуючи її. Тепер до неї може приєднатися й Словаччина. Щоб переконати Орбана ухвалити надання Україні допомоги на €50 мільярдів, ЄС проведе спецсаміт. Президент Євроради зазначив, що дату спеціального саміту ЄС поки що не підтвердили, але відомо, що він відбудеться наприкінці січня — на початку лютого.

У переддень попереднього «українського» саміту, де на порядку денному, зокрема, було виділення макрофінансової допомоги Україні — €50 мільярдів на наступні чотири роки, Єврокомісія розморозила €10 мільярдів для Угорщини. Ці гроші Будапешт не отримував через занепокоєння щодо верховенства права у країні. Таким чином ЄС намагається переконати Угорщину розблокувати пакет допомоги Україні. Загалом Єврокомісія готова йти на поступки Угорщині, щоб передати Україні допомогу.

Хто такий Роберт Фіцо?

Наприкінці жовтня 2023 року новим премʼєром Словаччини став Роберт Фіцо від проросійської партії Smer. Після цього країна оголосила, що не надаватиме Україні військової допомоги. Вже 8 листопада уряд Словаччини не схвалив 14-й пакет військової допомоги Україні на €40,3 мільйона від попереднього уряду. Майже всі важливі пакети допомоги від ЄС до виборів у Словаччині блокувала Угорщина. Тепер і Словаччина може піти її шляхом у питанннях щодо України та санкцій проти росії.