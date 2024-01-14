КНДР випробувала балістичну ракету й відправила свого міністра до росії

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Reuters

Північна Корея вперше в новому році запустила балістичну ракету середньої дальності на тлі обіцянки лідера Кім Чен Ина посилити ядерний потенціал країни й напруженості з Південною Кореєю. Також КНДР оголосила, що її міністр закордонних справ Чхо Сон Хуей відвідає росію 15 січня.

Про це передає Bloomberg.

Ракету випустили з району поблизу Пхеньяну в бік вод біля східного узбережжя, вона пролетіла близько тисячу кілометрів, про що повідомив Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї. Одразу після цього Пхеньян оголосив про поїздку міністра закордонних справ до росії.

Цю балістичну ракету КНДР розробила так, щоб вона могла вдарили по військових обʼєктах Японії та США на Гуамі. Випробовуючи балістичну ракету, Кім Чен Ин демонструє своїм чиновникам і народу Північної Кореї, що ядерний арсенал країни досягає великих успіхів і нібито здатний атакувати США.

Тим часом розвідувальне агентство Південної Кореї очікує, що Пхеньян почне військові та кіберпровокації перед парламентськими виборами в Південній Кореї.

Що відомо про ракети з КНДР

5 січня Повітряні сили ЗСУ не підтвердили використання росією балістичних ракет із КНДР. Речник ПС Юрій Ігнат заявив, що фахівці вивчають уламки, але на це потрібен час. Однак 4 січня західні медіа написали, що росія отримала партію балістичних ракет з КНДР (кілька десятків) і пускові установки до них. Того ж дня США офіційно заявили, що росія має балістичні ракети малої дальності від КНДР і запускала їх по Україні — першу 30 грудня 2023 року (впала на Запоріжжі) і ще кілька 2 січня під час масованої ракетної атаки.

10 січня постпред Південної Кореї в ООН заявив, що Північна Корея використовує Україну як полігон для тестування своїх балістичних ракет за допомогою росії.

Що відбувається між КНДР і Південною Кореєю?

З 1910 року весь Корейський півострів був частиною Японської імперії, але в 1945 році США скинули дві ядерні бомби на Хіросіму та Нагасакі, тоді Японія капітулювала, і Друга світова війна завершилася. Корейський півострів розділили на дві частини: американські війська зайняли південну частину, а радянські — північну. У 1945 році південна частина оголосила про створення Республіки Корея. У 1948 році в північній частині зʼявилася комуністична Корейська Народно-Демократична Республіка.

Лідером новоствореної КНДР став Кім Ір Сен, який, сподіваючись об’єднати Кореї, розбудував армію та розпочав Корейську війну (у 1950 році). Уже в липні 1953-го США і КНДР підписали перемирʼя, але відтоді формального завершення війни досі не оголошували. КНДР вимагає від США вивести війська з Південної Кореї та відкликати санкції, а США хоче, щоб КНДР позбулась ядерної зброї.