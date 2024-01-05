Компанія Фрідмана та партнерів подала позов проти України на мільярд доларів через націоналізацію Сенс Банку
- Автор:
- Олександра Амру
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Getty Images / «Бабель»
Люксембурзька ABH Holdings S.A., що належить підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману і Петру Авену, подала позов проти України на понад мільярд доларів через націоналізацію Sense Bank.
Про це йдеться в заяві ABH Holdings S.A.
29 грудня холдинг подав запит на арбітраж і заяву про позов проти України до Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних суперечок (ICSID), що входить до групи Світового банку.
У позові холдинг посилається на Договір між Бельгійсько-Люксембурзьким економічним союзом та урядом України про взаємне сприяння і захист інвестицій.
ABH Holdings S.A. називає дії України з націоналізації Sense Bank свавільними, непропорційними, необґрунтованими та дискримінаційними.
«Поєднуючи методи корпоративного рейдерства і військового наживання, українська влада незаконно відібрала банк у його законних власників, бенефіціарів і акціонерів», — йдеться в заяві.
ABH Holdings називає звинувачення української влади проти Фрідмана і партнерів «чорним піаром», за допомогою якого Україна відібрала банк «у законних власників».
- 20 липня 2023 року НБУ оголосив, що виводить з ринку Сенс Банк, а 21 липня Кабмін вирішив його націоналізувати — акції банку купили за одну гривню. 22 червня Сенс Банк став державним.
- Сенс Банк (раніше — Альфа Банк Україна) належав ABH Ukraine Limited (Кіпр) і ABH Holdings S.A. (Люксембург). Власниками опосередкованої істотної участі були російські підсанкційні олігархи Михайло Фрідман, Петро Авен і Андрій Косогов.
- Михайло Фрідман народився у Львові, але став одним із найвидатніших бізнесменів росії, заробивши мільярди в банківській справі, на нафті та роздрібній торгівлі. Він та його партнери по «Альфа-груп» Петро Авен, Олексій Кузьмічов і Герман Хан потрапили під санкції Євросоюзу за ймовірні звʼязки з путіним невдовзі після початку російського повномасштабного вторгнення. США запровадили санкції проти них лише в серпні 2023 року. Фрідман, як і низка інших бізнесменів, намагався оскаржити санкції, стверджуючи, що не має жодного впливу на політику путіна.
- 5 вересня 2023 року Служба безпеки України повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману за фінансування війни рф в Україні (ч. 3 ст. 110-2 ККУ), у грудні СБУ оголосила його в розшук.