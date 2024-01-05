Компанія Фрідмана та партнерів подала позов проти України на мільярд доларів через націоналізацію Сенс Банку

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Getty Images / «Бабель»

Люксембурзька ABH Holdings S.A., що належить підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману і Петру Авену, подала позов проти України на понад мільярд доларів через націоналізацію Sense Bank.

Про це йдеться в заяві ABH Holdings S.A.

29 грудня холдинг подав запит на арбітраж і заяву про позов проти України до Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних суперечок (ICSID), що входить до групи Світового банку.

У позові холдинг посилається на Договір між Бельгійсько-Люксембурзьким економічним союзом та урядом України про взаємне сприяння і захист інвестицій.

ABH Holdings S.A. називає дії України з націоналізації Sense Bank свавільними, непропорційними, необґрунтованими та дискримінаційними.

«Поєднуючи методи корпоративного рейдерства і військового наживання, українська влада незаконно відібрала банк у його законних власників, бенефіціарів і акціонерів», — йдеться в заяві.

ABH Holdings називає звинувачення української влади проти Фрідмана і партнерів «чорним піаром», за допомогою якого Україна відібрала банк «у законних власників».