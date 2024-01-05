США не підтримуватимуть військову допомогу Україні на рівні минулих років, але назвали пріорітетне озброєння на майбутнє

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Речник Державного департаменту Метью Міллер заявив на брифінгу, що США не завжди підтримуватимуть військове фінансування України на рівні 2022—2023 років, оскільки прагнуть допомогти Києву розбудувати власну військово-промислову базу.

У планах — щоб Україна могла самостійно фінансувати, виробляти та закуповувати озброєння. До цього йдуть поступово, і Конгрес США, за словами Міллера, має схвалити законопроєкт про додаткове фінансування, адже Україна ще не досягла такого рівня, щоб спиратися на власні сили.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу назвав пріоритетне озброєння в майбутніх пакетах допомоги для України — це протиповітряна оборона. Для цього теж необхідно, щоб Конгрес схвалив запит на додаткове фінансування.

Напередодні Кірбі заявив, що США більше не мають достатнього фінансування, щоб надавати Україні нові пакети військової допомоги. Останній пакет допомоги вартістю $250 мільйонів оголосили 27 грудня 2023 року.