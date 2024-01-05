США не підтримуватимуть військову допомогу Україні на рівні минулих років, але назвали пріорітетне озброєння на майбутнє
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Речник Державного департаменту Метью Міллер заявив на брифінгу, що США не завжди підтримуватимуть військове фінансування України на рівні 2022—2023 років, оскільки прагнуть допомогти Києву розбудувати власну військово-промислову базу.
У планах — щоб Україна могла самостійно фінансувати, виробляти та закуповувати озброєння. До цього йдуть поступово, і Конгрес США, за словами Міллера, має схвалити законопроєкт про додаткове фінансування, адже Україна ще не досягла такого рівня, щоб спиратися на власні сили.
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу назвав пріоритетне озброєння в майбутніх пакетах допомоги для України — це протиповітряна оборона. Для цього теж необхідно, щоб Конгрес схвалив запит на додаткове фінансування.
Напередодні Кірбі заявив, що США більше не мають достатнього фінансування, щоб надавати Україні нові пакети військової допомоги. Останній пакет допомоги вартістю $250 мільйонів оголосили 27 грудня 2023 року.
- Ще у вересні 2023 року Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет фінансування на $106 мільярдів, з яких понад $61 мільярд призначається Україні, а решта на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону з Мексикою. Питання захисту кордону стало ключовим у розбіжностях між демократами й республіканцями в Конгресі. Саме воно гальмує схвалення запиту Білого дому.
- 7 грудня 2023 року Сенат США заблокував законопроєкт про гроші, зокрема для України. Республіканці голосували проти. Джо Байден назвав «абсолютною помилкою» і «божевіллям» перспективу відмови США від допомоги Україні. Після цього Палата представників, від рішень якої залежить пакет, пішла на канікули щонайменше до другої половини січня.