Невизнана Нагірно-Карабаська Республіка офіційно припинила своє існування

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Невизнана Нагірно-Карабаська Республіка (НКР) офіційно принила своє існування. Такий указ підписав лідер НКР Самвел Шахраманян у вересні. Усі відомства й уряд Республіки розпустили.

У 1991 році Нагірний Карабах за підтримки Вірменії оголосив про незалежність від Азербайджану в межах Нагірно-Карабаської автономної області та частини прилеглих до неї територій Азербайджану. Це призвело до бойових дій, що тривали до 1994 року. Збройний конфлікт завершився підписанням Бішкекського протоколу про перемирʼя і припинення вогню, але періодично між сторонами виникали збройні сутички. Нагірний Карабах на міжнародному рівні визнаний частиною Азербайджану, але заселений вірменами.

Чому Нагірно-Карабаська Республіка припинила існувати?

Азербайджан 19 вересня 2023 року оголосив про початок «антитерористичної операції» в Нагірному Карабаху для «відновлення конституційного ладу». Після доби боїв та обстрілів невизнана НКР капітулювала, а президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету країни. 20 вересня Азербайджан висунув вимоги — розпуск уряду невизнаної Нагірно-Карбаської Республіки та роззброєння всіх її формувань. Сили НКР після цього почали здавати техніку і зброю, а вірмени — залишати Нагірний Карабах. Азербайджан починав реінтеграцію регіону.

Християнська Вірменія і мусульманський Азербайджан сперечаються за Нагірний Карабах понад століття. Кожна з країн вважає район своєю історичною територією, у кожної свої аргументи й трактування історії. Після війни 1991—1993 років і підписаної мирної угоди Нагірний Карабах став невизнаною республікою, яку де-факто контролювала Вірменія, а де-юре вона була частиною Азербайджану.