Суд поновив на посаді звільненого за напад на журналістів посадовця Укрексімбанку

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СХЕМИ / Радіо свобода

Голосіївський районний суд Києва поновив на посаді директора департаменту банківської безпеки Укрексімбанку Ігоря Тельбізова — учасника нападу на знімальну групу «Схем».

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Голосіївський суд також зобовʼязав державний банк виплатити Тельбізову компенсацію «за вимушений прогул» і «моральну компенсацію» — загалом понад 8 мільйонів гривень. Таке рішення колегія суддів ухвалила 27 грудня 2023 року.

Суд визнав незаконним указ про звільнення Ігоря Тельбізова з Укрексімбанку, посилаючись на те, що це сталося «за вчинення кримінального проступку», що, згідно з трудовим законодавством, не може бути підставою для таких дій. Суд також звернув увагу, що Тельбізов під час роботи в банку не був ознайомлений з Кодексом поведінки (етики), на порушення якого посилалися під час його звільнення.