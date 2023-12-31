Суд поновив на посаді звільненого за напад на журналістів посадовця Укрексімбанку
- Автор:
- Анна Холоднова
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СХЕМИ / Радіо свобода
Голосіївський районний суд Києва поновив на посаді директора департаменту банківської безпеки Укрексімбанку Ігоря Тельбізова — учасника нападу на знімальну групу «Схем».
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
Голосіївський суд також зобовʼязав державний банк виплатити Тельбізову компенсацію «за вимушений прогул» і «моральну компенсацію» — загалом понад 8 мільйонів гривень. Таке рішення колегія суддів ухвалила 27 грудня 2023 року.
Суд визнав незаконним указ про звільнення Ігоря Тельбізова з Укрексімбанку, посилаючись на те, що це сталося «за вчинення кримінального проступку», що, згідно з трудовим законодавством, не може бути підставою для таких дій. Суд також звернув увагу, що Тельбізов під час роботи в банку не був ознайомлений з Кодексом поведінки (етики), на порушення якого посилалися під час його звільнення.
- 7 жовтня журналісти програми «Схеми» опублікували розслідування щодо Укрексімбанку, під час зйомок якого і сталась сутичка з керівництвом фінустанови. Воно стосується видачі $60 мільйонів кредиту бізнесмену Сергію Брюховецькому, у якого паралельно є компанія в «ДНР», де він платить податки. Мецгер заявив, що під час перевірки бізнесмена служба безпеки банку не виявила жодних порушень. Він додав, що фінустанова готова до перевірок з цього приводу, є всі необхідні документи.
- 4 жовтня журналісти-розслідувачі програми «Схеми» заявили про напад на знімальну групу в кабінеті голови правління державного Укрексімбанку Євгена Мецгера. За їхніми словами, інцидент стався під час запису інтервʼю з Мецгером — йому не сподобалися запитання, після чого працівники банку вилучили у журналістів техніку та видалили записи.
- Пізніше редакції програми «Схеми» вдалося відновити відеозапис інциденту. Після цього Мецгер подав у відставку та попросив вибачення в журналістів. 11 жовтня Голосіївський районний суд Києва відправив Мецгера під нічний домашній арешт у справі про перешкоджання журналістам, охоронця відпустили під особисте зобовʼязання.
- 12 листопада 2022 року колишній очільник Укрексімбанку Євген Мецгер став головою правління державної Української фінансової житлової компанії («Укрфінжитло»).