Володимир Зеленський призначив нових очільників Рівненської та Донецької обласних державних адміністрацій
- Автор:
- Олександра Амру
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Президент України Володимир Зеленський підписав укази № 858/2023 і № 857/2023 про призначення нових очільників Рівненської та Донецької обласних державних адміністрацій.
Головою Рівненської ОДА став Олександр Коваль, який з 2021 року очолював Рівненську районну державну адміністрацію.
Очільником Донецької ОДА став Вадим Філашкін — колишній правоохоронець, який до 2016 року був заступником керівника Головного управління поліції в Донецькій області, а з 2019-го обіймав посаду заступника голови Донецької ОДА.
- 12 грудня Кабмін погодив кандидатури Вадима Філашкіна й Олександра Коваля на посади очільників обласних державних адміністрації.
- До Вадима Філашкіна головою Донецької ОДА був Павло Кириленко — його звільнили з цієї посади у вересні цього року, а натомість призначили очільником Антимонопольного комітету.
- З вересня 2019 головою Рівненської ОДА був Віталій Коваль. У листопаді 2023 року його призначили керівником Фонду державного майна, а виконувачем обовʼязків голови Рівненської ОДА став Сергій Подолін.