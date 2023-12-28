Розслідування AP: Окупанти значно занизили кількість жертв від підриву Каховської ГЕС

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Російська окупаційна влада на захопленій території Херсонщини значно та навмисно занизила кількість жертв підриву Каховської ГЕС. Росія контролювала видачу свідоцтв про смерть і вилучала тіла, які не забирали родичі, а також погрожувала медикам і волонтерам за розкриття «зайвої» інформації.

Про це йдеться у розслідуванні Associated Press.

«Масштабу цієї трагедії не тільки росія, але навіть Україна не усвідомлює», — сказала медсестра Світлана, яка стежила за процесом збору свідоцтв про смерть, а потім виїхала на підконтрольну Києву територію.

Росія заявляла про 59 загиблих, але тільки в Олешках, населення якого на момент підриву було близько 16 тисяч людей, кількість жертв обчислюється щонайменше сотнями. За оцінками медиків, в Олешках потонули від 200 до 300 людей.

Журналісти AP поговорили з трьома медичними працівниками, які вели облік загиблих в Олешках, волонтером, який ховав тіла, двома інформаторами, які передавали розвіддані з цього району СБУ. За їхніми словами, масові поховання розкопали, а невпізнані тіла вивезли, і їх більше не бачили.

Пресслужба ДСНС

Місцеві мешканці, рятувальники, люди, яким вдалося виїхати з окупації, та повідомлення в чаті Telegram свідчили, що на вулицях Олешків було багато тіл, а ще було чимало зниклих безвісти.

Однак щойно росія підірвала дамбу, окупаційна влада написала, що «ситуація не є критичною». За кілька годин вода затопила двоповерхові будинки. Людей рятували місцеві, які мали човни. Тим часом представників окупантів, призначених росією поліцейських, не було видно. Найімовірніше, вони втекли.

«Тіла людей плавали містом, як повітряні кулі», — додала Світлана, пояснюючи, що тіла гнили й надувалися.

Медпрацівники взяли на себе відповідальність і почали видавати свідоцтва про смерть як за українським законодавством, так і за російським. Свідоцтва про смерть українською мовою було заборонено видавати, тому медики робили це таємно, щоб Київ міг вести облік загиблих.

За кілька днів окупанти привезли великогабаритні вантажівки, техніку для розчищення доріг і запропонували евакуювати людей спочатку в Раденськ Херсонської області, а звідти переселити в Челябінськ і Тулу в росії. Місцеві відмовлялися, а натомість попросили відвезти на сухостій в Олешках. Росіяни цього не зробили.

Окупаційна влада заборонила лікарям видавати свідоцтва про смерть постраждалих від повені, але дозволяла вказувати інші причини смерті. Призначена росіянами поліція щодня приходила в лікарню, щоб переконатися, чи дотримуються там правил.

Після цього загиблих через підрив дамби направляли на розтин в інші медзаклади Херсонської області, де довідки видавали вже лікарі, затверджені окупаційною владою. Без свідоцтва про смерть родичі не могли поховати людину, тому вони просили лікарів в Олешках написати іншу причину смерті, наприклад «серцевий напад», щоб їх можна було швидко поховати.

Перші поховані тіла складали в масову могилу в центрі Олешків без трун і навіть без мішків. Тіла не пройшли розтин, причину їхньої смерті не встановлювали. Їх поховали одразу.

Медсестра Світлана задокументувала всі випадки смертей через підрив Каховської ГЕС і заховала документи «у надійному місці». Вона вважає, що після деокупації Олешків це допоможе Україні встановили реальну кількість жертв затоплення міста.