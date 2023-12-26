Розслідування: потік арабських біженців на кордон з Фінляндією організовує ФСБ — вона також перенаправляла мігрантів з Білорусі до Польщі

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Наплив арабських біженців на російсько-фінський кордон відбувається під повним контролем ФСБ — російські силовики перенаправляють шукачів притулку в Євросоюзі з білорусько-польського кордону до Фінляндії. Ті самі структури допомагали організувати кризу на кордоні Білорусі з Польщею у 2021 році.

Про це повідомляє The Insider.

Один із контрабандистів, який заробляв на перевезенні мігрантів з Білорусі на кордон з Польщею, розповів виданню, що на початку листопада з ним звʼязалися «російські офіцери» і розповіли, що тепер росія теж пропускає мігрантів.

За його словами, він довозив людей лише до російської частини кордону, а далі про них уже «дбають» російські прикордонники — дають їм велосипеди для перетину кордону Фінляндії.

Інший контрабандист пояснив, що контроль за трафіком мігрантів починається, щойно біженці прилітають до росії — вже в аеропорту їх зустрічає «якийсь полковник і допомагає перетнути кордон».

Через закриття фінського кордону перевізники знову пропонують біженцям складний і небезпечний шлях до Євросоюзу — вони відправляють мігрантів до Білорусі, залишають у лісі біля польського кордону й показують приблизний напрямок, за яким треба буде йти десятки кілометрів.

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Що відбувається на російсько-фінському кордоні

Останніми роками Фінляндія готувалася до того, що росія спрямує велику кількість шукачів притулку до кордону. Росіяни вже робили це на фінському кордоні під час міграційної кризи 2015 року.

Минулого місяця прикордонники стали повідомляти, що через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити надзвичайно велика кількість людей, які не мали вʼїзних документів.

15 листопада премʼєр-міністр Фінляндії заявив, що росія допомагає потрапити в країну нелегальним мігрантам, серед яких громадяни рф, країн Близького Сходу й Африки. За його словами, у цьому задіяні російські прикордонники. За подібною схемою діє й Білорусь, виштовхуючи мігрантів на кордони з Литвою, Латвією і Польщею. Через цей сплеск нелегальної міграції Фінляндія вирішила закрити чотири прикордонних пункти, а 19 листопада влада направила військових до пункту пропуску «Вартіус», що на кордоні з росією і звела огорожі, щоби стримати наплив біженців.

22 листопада Фінляндія оголосила про закриття ще трьох прикордонних пунктів, а 28 листопада закрили й останній пункт пропуску — «Райя-Йоосепі», що був найбільш важкодоступним.

14 грудня уряд Фінляндії відкрив прикордонні пункти «Ваалімаа» і «Нійрала» для росіян на місяць, проте, щойно вони відкрилися, шукачі притулку вирушили до кордонів великим потоком, тож країна знову закрила з 15 грудня ці пункти пропуску, а міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен назвала ситуацію на кордоні загрозливою для національної безпеки.