Майно обласного військкома Рівненщини вартістю майже 52 мільйони гривень передали державі
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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ДБР
Суд передав до Національного агентства з питань виявлення активів (АРМА) майно керівника Рівненського військкомату, якого підозрюють у незаконному збагаченні та побитті солдата. Загальна вартість конфіскованого майна становить 51 мільйон 700 тисяч гривень.
Зокрема, державі передали:
- земельну ділянку в селі Поляниця Івано-Франківської області з житловим будинком площею 280 кв. м;
- сім будинків загальною площею майже 500 кв. м на цьому ж гірськолижному курорті;
- земельну ділянку в селищі Ланчин Івано-Франківської області площею близько пів гектара з будинком на 316 кв. м.
- два вантажних автомобілі.
- 27 липня ДБР викрило посадовців, які побили військового. У одного з них знайшли наркотики. Військового побили битою за те, що він планував доповідати про їхні порушення під час служби, а потім поставили на коліна і змушували вимолювати пробачення. Це записували на відео. У керівника Рівненського районного військкомату виявили вісім пакетів із білою речовиною. Виявилося, що працівник Рівненського військкомату постачав амфетамін своєму керівництву.
- Наступного дня суд відправив під варту керівника Рівненського обласного військкомату за побиття підлеглого без права на заставу.
- У жовтні 2023 року ДБР оголосило нову підозру обласному військкому Рівненщини за незадекларовані статки на 46 мільйонів гривень.