Майно обласного військкома Рівненщини вартістю майже 52 мільйони гривень передали державі

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ДБР

Суд передав до Національного агентства з питань виявлення активів (АРМА) майно керівника Рівненського військкомату, якого підозрюють у незаконному збагаченні та побитті солдата. Загальна вартість конфіскованого майна становить 51 мільйон 700 тисяч гривень.

Зокрема, державі передали: