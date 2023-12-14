Правоохоронці обшукали іспанську нерухомість колишнього одеського військкома Борисова. Майно заарештували
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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ДБР
Працівники Держбюро розслідувань провели обшуки в іспанській нерухомості колишнього одеського військкома Євгена Борисова. На його іспанське майно наклали арешт.
Про це повідомила пресслужба ДБР.
Правоохоронці встановили, що колишній військком Борисов, якого підозрюють у незаконному збагаченні, придбав два обʼєкти нерухомості в місті Марбелья провінції Малага, що в Іспанії. У грудні 2022 року він записав на імʼя своєї матері будинок вартістю понад €4 мільйони — його загальна площа 857 квадратних метрів, він розташований на земельній ділянці площею 1 530 м².
Уже в лютому 2023 року він придбав разом зі своєю дружиною офісне приміщення вартістю понад €500 тисяч загальною площею 223,9 м².
На підставі зібраних доказів іспанські правоохоронці наклали арешт на нерухомість Борисова. Раніше в нього арештували земельні ділянки загальною площею понад 2 га в Одеській області, два будинки в Одесі, домоволодіння в Одесі площею 78,5 га, дві квартири та 1/3 квартири в Одесі, шість елітних автомобілів.
- 22 червня видання «Українська правда» оприлюднило розслідування про те, що сімʼя начальника ТЦК Одеси Євгена Борисова за час повномасштабної війни купила в Іспанії нерухомість та автомобілі на мільйони доларів. Наприклад, на матір Борисова там записані вілла за понад $3 мільйони та Мерседес В класу 2022 року випуску ціною від $100 тисяч, на дружину — офісне приміщення на головній вулиці Марбельї, на тещу — позашляховик Toyota Land Cruiser 2023 року випуску. За час повномасштабної війни в родині Євгена Борисова зʼявилося ще третє авто, тож сукупна вартість його автопарку становить приблизно $500 тисяч. Загальна вартість майна Борисова — €4,5 мільйона.
- 28 червня Євгена Борисова звільнили, прокуратура перевіряє його за трьома статтями — через можливе незаконне збагачення, ухилення від військової служби та перевищення службових повноважень.
- Національне агентство з питань запобігання корупції дійшло висновку, що Борисов незаконно збагатився на 188 мільйонів гривень. 24 липня Борисова затримали в Києві. Він намагався втекти від слідства: змінював номери телефонів, автомобілів, місцерозташування, його шукали два дні. Проте 25 липня Борисова вдалося заарештувати.