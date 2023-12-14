Правоохоронці обшукали іспанську нерухомість колишнього одеського військкома Борисова. Майно заарештували

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ДБР

Працівники Держбюро розслідувань провели обшуки в іспанській нерухомості колишнього одеського військкома Євгена Борисова. На його іспанське майно наклали арешт.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Правоохоронці встановили, що колишній військком Борисов, якого підозрюють у незаконному збагаченні, придбав два обʼєкти нерухомості в місті Марбелья провінції Малага, що в Іспанії. У грудні 2022 року він записав на імʼя своєї матері будинок вартістю понад €4 мільйони — його загальна площа 857 квадратних метрів, він розташований на земельній ділянці площею 1 530 м².

Уже в лютому 2023 року він придбав разом зі своєю дружиною офісне приміщення вартістю понад €500 тисяч загальною площею 223,9 м².

На підставі зібраних доказів іспанські правоохоронці наклали арешт на нерухомість Борисова. Раніше в нього арештували земельні ділянки загальною площею понад 2 га в Одеській області, два будинки в Одесі, домоволодіння в Одесі площею 78,5 га, дві квартири та 1/3 квартири в Одесі, шість елітних автомобілів.