США ввели санкції проти Білорусі за участь у депортації українських дітей

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Сполучені Штати Америки 5 грудня ввели санкції проти Білорусі за участь у депортації українських дітей.

Про це повідомили в Мінфіні США.

Під санкціями опинилися 8 людей та 11 організацій. Зокрема, у переліку є Дмитро Шевцов — генеральний секретар Червоного Хреста Білорусі. Голова Білоруського товариства Червоного Хреста визнав участь у депортації українських дітей ще в липні. Тоді міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт Шевцова.

Під обмеженнями опинилася низка підприємств, які допомагають росії у війні з Україною: ВАТ «Алевкурп», науково-виробничий холдинг точного машинобудування «Планар» і «Керуюча компанія холдингу «Горизонт».

Також США ввели санкції проти оборонних підприємств Білорусі та людей, які фінансують режим Лукашенка.