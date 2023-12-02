Walmart відмовився від реклами на X після лайки Маска. Платформа готує нову рекламну стратегію
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Artur Widak / NurPhoto via Getty Images
Найбільший роботодавець США мережа супермаркетів Walmart відмовилась від розміщення реклами на X після того, як власник соцмережі Ілон Маск облаяв рекламодавців.
«Ми не рекламуємось на X, оскільки ми знайшли інші платформи, які дадуть краще охоплення наших клієнтів», — сказав Reuters представник Walmart.
Газета Financial Times пише, що Х тепер прагне залучити малий і середній бізнес для підтримки свого рекламного бізнесу через вихід великих брендів. X подвоює інвестиції, щоб полегшити рекламні витрати дрібніших компаній, прагнучи компенсувати різкі втрати доходів від бойкоту великих рекламодавців.
Платформа вже налагоджує звʼязки з третіми сторонами. Х передасть частину продажу реклами американському маркетинговому стартапу JumpCrew.
- На початку листопада 2023 року Ілон Маск підтримав пост про те, що «спільноти євреїв поширюють ненависть до білих людей», а потім організація Media Matters for America знайшла на Х рекламу поруч із постами, де цитують Гітлера, звеличують нацистів і заперечують Голокост.
- Після цього рекламодавці, зокрема Disney, IBM, Warner Brothers і Apple, призупинили свою рекламу на платформі, а Маск подав позов проти Media Matters for America.
- 27 листопада Ілон Маск після звинувачень у антисемітизмі прибув до Ізраїлю. Разом із премʼєром Біньяміном Нетаньягу він відвідав південний кібуц Кфар-Аза, в якому бойовики ХАМАС 7 жовтня вбили щонайменше 52 мешканці. Згодом Маск визнав необхідність знищити ХАМАС.
- 30 листопада Ілон Маск під час його виступу на заході The New York Times DealBook «відправив до біса» (Go fuck yourself) рекламодавців, які відмовляються від реклами на X. Він заявив, що великі бренди хочуть «вбити» платформу. При цьому він не хоче, аби вони повертались.