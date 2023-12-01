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Kyiv Independent зʼясувало імена тих, хто катував українських військовополонених в Оленівці

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Reuters / «Бабель»

Команда видання Kyiv Independent зʼясувала імена кількох людей, які причетні до злочинів проти українських військовополонених в Оленівці.

Про це журналісти розповіли у фільмі «Куратори зла. Називаємо імена відповідальних за злочини в Оленівці», або ж англійською «Inside a prison where Russia tortured Ukrainian POWs».

Спочатку журналісти знайшли в соцмережах фото кількох людей, імовірно, причетних до катувань військовополонених. Ці фотографії вони показали військовим, яких уже звільнили з Оленівки. Ті впізнали серед них наглядачів:

У документальному фільмі українські військові, яких обміняли з полону, розповіли про умови утримання в Оленівці: їх селили у вогкі камери з цвіллю на стінах, в одному приміщенні було до 50 людей. Вони голодували, не отримували медичної допомоги й питної води — тільки технічну. Деяких вночі обмотували скотчем і били, вимагаючи, щоб ті свідчили проти командування ЗСУ.