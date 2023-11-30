Суд продовжив арешт експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва

Новини

Олексій Арунян / Ґрати

Суд продовжив запобіжні заходи ексрезиденту компанії «Мотор Січ» Вячеславу Богуслаєву та начальнику одного з департаментів компанії Олегу Дзюбі.

Про це передає «Суспільне» із судової зали.

Їх триматимуть під вартою до 5 січня 2024 року без права на заставу.

Справа Богуслаєва

22 жовтня 2022 року СБУ затримала вже колишнього президента «Мотор Січі» Вячеслава Богуслаєва. Його підозрюють у держзраді — він і начальник департаменту зовнішньоекономічної діяльності постачали росії авіадвигуни для бойових гелікоптерів (навіть після повномасштабного вторгнення). Наразі Богуслаєв перебуває в СІЗО. Проти нього Україна запровадила санкції. Пізніше СБУ встановила, що Богуслаєв блокував поставку бойового гелікоптера Мі-2 для Головного управління розвідки Міноборони у квітні 2022 року. Він продовжував спілкуватися з російськими бізнесменами та чиновниками, які мають доступ до російського вищого військового командування, і скаржився їм на удари по заводу та мародерство солдатів рф. ДБР уже передало військовим гелікоптер Мі-2.

10 травня журналісти «Схем» виявили, що Вячеслав Богуслаєв просив Офіс президента України включити його у список на обмін до росії.