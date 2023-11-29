Митрополиту УПЦ МП Павлу продовжили домашній арешт

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Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебідю) до 29 січня 2024 року.

Про це передає «Суспільне» із зали суду.

Обвинувачення просило продовжити Павлу Лебідю запобіжний захід і покласти на нього обовʼязки зʼявлятись до прокурора, а також не спілкуватися зі свідками.

Прокурор сказав, що Павло Лебідь може впливати на свідків і потерпілих і вчинити нові правопорушення, тому попросив продовжити йому домашній арешт на 60 діб.

Адвокати Павла заявляли, що суддя ігнорує клопотання сторони захисту, і додали, що засідання проводиться під час тривоги. Вони просили про відвід судді. Суд не задовольнив клопотання адвокатів.

Тим часом митрополит розповідав, що він «ніколи не був на стороні російської агресії» та не ставився з неповагою до інших конфесій.

«Я являюсь інсулінозалженим, прокуратура поставила прослушки, заставляли мене підписати, що я не інсулінозалжений. Те, що просять прокурори, я проти», — додав він.

Справа митрополита

1 квітня 2023 року СБУ вручила митрополиту Павлу підозру за розпалювання релігійної ворожнечі, того ж дня суд відправив його під домашній арешт. Павлу заборонили доступ до соцмереж і зобовʼязали носити електронний браслет.

У липні СБУ повідомила Павлу про нову підозру. Напередодні оголошення йому першої підозри він дав інтервʼю, в якому заперечував існування України як суверенної держави. Російську агресію митрополит назвав «громадянським конфліктом». Тепер йому закидають статтю про порушення рівноправності громадян і виправдовування агресії рф проти України, за що йому загрожує до 8 років увʼязнення з конфіскацією майна.

14 липня суд Києва змінив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу — замість цілодобового домашнього арешту йому призначили тримання під вартою до 14 серпня або заставу понад 33 мільйони гривень. 9 серпня стало відомо, що за митрополита Павла внесли заставу — 33 мільйони гривень, його звільнили з-під варти. СБУ заявила, що це не вплине на справедливий розгляд справи. Пізніше адвокати заявили, що в Павла діагностували гострий інфаркт міокарда.