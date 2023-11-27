У Парламентській асамблеї Ради Європи зʼявився спецкомітет зі становища українських дітей

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Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи схвалило персональний склад Спеціального комітету зі становища дітей України.

Про це пише членкиня української делегації в ПА ОБСЄ, заступниця голови фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Євгенія Кравчук.

Спецкомітет очолила делегатка від України Олена Хоменко. Також до складу ввійшли Євгенія Кравчук, Лариса Білозір, Марія Мезенцева, Павло Сушко та Олександра Устінова.

Усі вони працюватимуть над питаннями порушення прав дітей російськими окупантами, депортації та викрадення українських дітей.