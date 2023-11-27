Угоду про припинення вогню в секторі Гази продовжили на два дні
- Автор:
- Анна Холоднова
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Катар заявив, що припинення вогню між бойовиками ХАМАС та Ізраїлем, яке завершилося 27 листопада, продовжили ще на два дні.
Про це повідомляє AFP та Reuters.
Офіційний представник ХАМАС у телефонній розмові з журналістами підтвердив продовження угоди про припинення вогню.
За попередньою інформацією, в обмін на припинення вогню ХАМАС погодився звільнити ще 20 ізраїльських заручників 28—29 листопада, а Ізраїль має віддати 60 палестинців.
- Угода про припинення вогню набула чинності 24 листопада о 08:00 за київським часом.
- 24 листопада передали з полону 13 ізраїльських заручників та 12 робітників із Таїланду, 25 листопада — 13 ізраїльтян та чотирьох громадян Таїланду. Ізраїль, зі свого боку, передає до Гази 150 палестинських увʼязнених.
- 26 листопада бойовики ХАМАС передали Червоному Хресту 17 заручників: 14 ізраїльтян та трьох іноземців. Серед них девʼятеро дітей, дві матері, ще дві жінки й один чоловік.
- Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант назвав тимчасове перемирʼя з ХАМАС у секторі Гази коротким перепочинком, після якого інтенсивні бої поновляться. Вони триватимуть щонайменше ще два місяці. Міністр вважає, що продовжувати бої необхідно, щоб звільнити заручників — ХАМАС без тиску всіх не відпустить.