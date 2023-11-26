ХАМАС звільнив третю групу ізраїльських заручників

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Бойовики руху ХАМАС передали Червоному Хресту 17 заручників: 14 ізраїльтян та трьох іноземців.

Про це ввечері 26 листопада повідомила Армія оборони Ізраїлю.

Незабаром їх доставлять до Ізраїлю.

Раніше ХАМАС повідомив, що звільнив заручника з громадянством Ізраїлю та росії.

Це третя група заручників, передана ХАМАС в межах угоди з Ізраїлем. 24 листопада передали з полону 13 ізраїльських заручників та 12 робітників із Таїланду, 25 листопада — 13 ізраїльтян та чотирьох громадян Таїланду. Обмін відбувається в межах чотириденного перемирʼя. Ізраїль, зі свого боку, передає до Гази 150 палестинських увʼязнених. Угода про припинення вогню набула чинності 24 листопада о 08:00 за київським часом.