ХАМАС звільнив третю групу ізраїльських заручників
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Бойовики руху ХАМАС передали Червоному Хресту 17 заручників: 14 ізраїльтян та трьох іноземців.
Про це ввечері 26 листопада повідомила Армія оборони Ізраїлю.
Незабаром їх доставлять до Ізраїлю.
Раніше ХАМАС повідомив, що звільнив заручника з громадянством Ізраїлю та росії.
Це третя група заручників, передана ХАМАС в межах угоди з Ізраїлем. 24 листопада передали з полону 13 ізраїльських заручників та 12 робітників із Таїланду, 25 листопада — 13 ізраїльтян та чотирьох громадян Таїланду. Обмін відбувається в межах чотириденного перемирʼя. Ізраїль, зі свого боку, передає до Гази 150 палестинських увʼязнених. Угода про припинення вогню набула чинності 24 листопада о 08:00 за київським часом.
- 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС напали на південь Ізраїлю та вбили майже 1 400 людей, переважно цивільних. Понад 200 людей були захоплені в заручники. У відповідь Ізраїль розпочав бомбардування сектора Гази, а 25 жовтня — наземну операцію в ексклаві.
- Північ сектора Гази оточено. У самому місті Газа тривають бої. Ізраїльські війська захопили всі адмінбудівлі ХАМАС і методично зачищають тунелі. Армія закріплюється на півночі Гази і переносить фокус кампанії на південь. Ізраїльські офіційні представники заявляють, що армія не має іншого вибору, окрім як вторгнутися в південну і центральну частину сектора Гази, якщо хоче повністю знищити ХАМАС.
- Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант назвав тимчасове перемирʼя з ХАМАС у секторі Гази коротким перепочинком, після якого інтенсивні бої поновляться. Вони триватимуть щонайменше ще два місяці. Міністр вважає, що продовжувати бої необхідно, щоб звільнити заручників — ХАМАС без тиску всіх не відпустить.