Апеляція залишила Коломойського в СІЗО з альтернативою застави майже 4 мільярди гривень. Олігарх каже, що сума непосильна

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Київський апеляційний суд частково змінив запобіжний захід Ігорю Коломойському. Бізнесмен залишиться під вартою до 2 грудня, а не до 2 січня 2024 року, з альтернативою застави 3,712 мільярда гривень.

Про це повідомляє «Суспільне» із зали суду.

Його адвокат заявив, що така сума для його підзахисного непосильна. Він згадав про стан здоровʼя Коломойського і сказав, що він потребує лікування. На попередньому засіданні олігарх казав, що хворіє на панкреатит і цукровий діабет і не отримує необхідного лікування на постійній основі.

Суд частково задовольнив скаргу адвокатів, проте відпустити Коломойського на поруки відмовився. Йому продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 грудня 2023.