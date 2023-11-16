Апеляція залишила Коломойського в СІЗО з альтернативою застави майже 4 мільярди гривень. Олігарх каже, що сума непосильна
- Автор:
- Софія Телішевська
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Київський апеляційний суд частково змінив запобіжний захід Ігорю Коломойському. Бізнесмен залишиться під вартою до 2 грудня, а не до 2 січня 2024 року, з альтернативою застави 3,712 мільярда гривень.
Про це повідомляє «Суспільне» із зали суду.
Його адвокат заявив, що така сума для його підзахисного непосильна. Він згадав про стан здоровʼя Коломойського і сказав, що він потребує лікування. На попередньому засіданні олігарх казав, що хворіє на панкреатит і цукровий діабет і не отримує необхідного лікування на постійній основі.
Суд частково задовольнив скаргу адвокатів, проте відпустити Коломойського на поруки відмовився. Йому продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 грудня 2023.
- 1 лютого 2023 року, Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшуки в бізнесмена Ігоря Коломойського. Вони стосувалися махінацій щодо «Укртатнафти» й «Укрнафти». Згодом йому повідомили про підозру у виведенні за кордон понад пів мільярда гривень.
- Коломойський перебуває під вартою з 3 вересня — напередодні йому повідомили про підозру в шахрайстві та відмиванні грошей. Йому закидають заволодіння 9,2 мільярда гривень ПриватБанку. Бізнесмен отримав уже кілька підозр, серед них і відмивання 5,8 мільярда гривень через ПриватБанк.
- Раніше захист просив скасувати арешт з альтернативою застави в 509 мільйонів гривень. Суд апеляцію не задовільнив і залишив запобіжний захід без змін — тримання під вартою і застава в 3,89 мільярда гривень. Після цього адвокати просили скасувати заставу, однак суд не задовольнив їхньої скарги.