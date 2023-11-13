WhatsApp запускає нову функцію голосового чату в групах

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Alexander Shatov / Unsplash

Месенджер WhatsApp запускає нову функцію голосового чату. Функція стосується чатів, де 33 і більше учасників.

Ця функція дозволяє говорити з тими, хто може приєднатися, і при цьому далі обмінюватися повідомленнями з тими, хто не може. Можна швидко ввімкнути звук, покласти слухавку або надіслати повідомлення групі, не виходячи з голосового чату. Найближчими тижнями компанія розгорне голосові чати по всьому світу.

Схожі функції є у Discord, Telegram та Slack, оскільки вони дозволяють великим групам людей спілкуватися за допомогою розмовного чату.