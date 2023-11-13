WhatsApp запускає нову функцію голосового чату в групах
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Alexander Shatov / Unsplash
Месенджер WhatsApp запускає нову функцію голосового чату. Функція стосується чатів, де 33 і більше учасників.
Ця функція дозволяє говорити з тими, хто може приєднатися, і при цьому далі обмінюватися повідомленнями з тими, хто не може. Можна швидко ввімкнути звук, покласти слухавку або надіслати повідомлення групі, не виходячи з голосового чату. Найближчими тижнями компанія розгорне голосові чати по всьому світу.
Схожі функції є у Discord, Telegram та Slack, оскільки вони дозволяють великим групам людей спілкуватися за допомогою розмовного чату.
- У WhatsApp тепер можна одночасно запускати два облікові записи на одному телефоні, створювати канали, надсилати фотографії та відео у форматі HD, демонструвати екран під час відеодзвінка, надсилати відеоповідомлення в кружечку й автоматично блокувати дзвінки з невідомих номерів.