За минулу добу й ніч Україна евакуювала з Гази ще 160 українців
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Протягом минулої доби та ночі Україна евакуювала із сектора Гази ще 160 українців і девʼятьох громадян Молдови.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Загалом цього тижня з Гази врятували 203 українських громадян.
«Україна виступає за захист життів цивільних і дбає про кожного свого громадянина, хоч би де він був», — додав Зеленський.
8 листопада Україна успішно евакуювала першу групу із 43 громадян України із сектора Гази. Консули зустріли українців на КПП «Рафах» і перевезли їх до місця тимчасового перебування. Тепер консули готують переліт для українців до однієї із сусідніх з Україною країн.
Раніше стало відомо, що на виїзд із сектора Гази очікували 358 людей — це переважно жінки та діти.
- Ізраїль проводить у секторі Гази військову операцію «Залізні мечі» у відповідь на напад угруповань ХАМАС та «Ісламський джихад» на південь Ізраїлю 7 жовтня. Тоді внаслідок атаки джихадистів загинули 1 400 цивільних, майже 250 людей захопили в заручники та вивезли до Гази. Також загинули понад 250 військових ЦАХАЛ.
- Ізраїльські війська офіційно зайшли на північні території сектора Гази 28 жовтня. Того дня була оголошена нова фаза війни. 2 листопада армійські інженери почали масштабну операцію зі знищення тунелів ХАМАС, а 5 листопада війська Ізраїлю заявили, що місто Газа повністю оточено.
- Україна 14 жовтня розпочала евакуацію своїх громадян, які перебувають в Ізраїлі. Тоді з Тель-Авіва до Бухаресту вилетіли 207 громадян України, зокрема 63 дітей. Другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України вилетів з Ізраїлю 16 жовтня. Того самого дня відбувся і третій евакуаційний рейс із 74 українцями на борту. Учетверте з Ізраїлю чартерним рейсом до Румунії вивезли 79 громадян України.