У секторі Гази загинули понад 10 тисяч людей. Відкрився пункт пропуску «Рафах»

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Підконтрольне ХАМАС Мінохорони здоровʼя повідомляє, що в секторі Гази вже загинули 10 022 людини, серед який 4 104 дитини. Поранені — 25 408 людей.

Арабське медіа Al Jazeera пише, що ізраїльська авіація продовжує завдавати ударів по сектору і влучила щонайменше в три медичних центри. ЦАХАЛ, однак, стверджував, що бойовики ХАМАС використовують лікарні як прикриття і мають під ними мережу тунелів. Також публікувалися відповідні відео.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель вкотре закликає до гуманітарної паузи. З таким самим закликом виступила ООН, яка сьогодні повідомляла, що в секторі загинули 88 її працівників. Водночас Єврокомісія збільшує гуманітарну допомогу сектору Гази на €25 мільйонів. Загалом ЄС виділяє цивільним сектору Гази €100 мільйонів.

Тим часом у секторі Гази відкрився пункт пропуску «Рафах». Через нього до Єгипту евакуюються іноземці.

Як повідомляє The Times of Israel, Південна Африка відкличе всіх своїх дипломатів з Ізраїлю — так вона висловить свою стурбованість ситуацією в сектор Гази. Відкликають своїх послів в Ізраїлі Чилі та Йорданія, а Колумбія викликала свого посла на консультацію. Болівія оголосила про розрив дипломатичних відносин з Єрусалимом.