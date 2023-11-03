Нардепу Олександру Дубінському повідомили про підозру за допомогу ухилянту

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Служба безпеки України й Державне бюро розслідувань зібрали доказову базу на народного депутата Олександра Дубінського — йому повідомили про підозру в організації схеми виїзду брата своєї цивільної дружини за кордон.

Про це пише СБУ.

Для реалізації схеми нардеп використав підконтрольну громадську організацію, через яку реєстрував ухилянтів у системі «Шлях» як волонтерів.

Частину документів Дубінський зберігав у свого колишнього помічника — депутата Київської обласної ради VIII скликання, а також у директора підконтрольної громадської організації. Останньому теж повідомили про підозру в незаконному переправленні людей через держкордон. (ст. 332 ККУ).

І нардепу, і директору загрожує до 7 років увʼязнення.

1 листопада ДБР прийшло з обшуками до приймальні нардепа Олександра Дубінського. За даними слідства, Дубінський організував схему і використовував для цього свою громадську організацію «Медіаоборона» — через неї вносив потрібних людей у систему «Шлях» нібито як волонтерів. Таким чином йому вдалося нелегально переправити за кордон рідного брата своєї цивільної дружини. Родич за вказівкою Дубінського мав прибути до Кишинева, а потім перегнати особисту машину нардепа з автостоянки міжнародного аеропорту Кишинева до столиці Австрії Відня.