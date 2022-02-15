Бывший куратор войны на Донбассе и советник Путина Владислав Сурков написал колонку. Он открыто говорит о войне, захвате Украины и стран Балтии. Краткий пересказ

Размер территории имеет значение. Контроль пространства — основа выживания. Теперь часто слышно, [...] что борьбу за земли, моря и небеса больше вести не стоит, потому что лень и страшно. В феврале 1918 года состоялось историческое (и отчасти истерическое) заседание ЦК партии большевиков. На нем было утверждено решение о заключении мира с Германией. Мир получился прямо оскорбительный. По его условиям Россия отказывалась от огромных прежде принадлежавших ей территорий Прибалтики, Белоруссии, Украины. Западная граница откатилась в пределы доромановских времен. Похабнее некуда. Советский Союз постепенно вернул утраченные земли. [Но] великий могучий Советский Союз оказался чем-то вроде чернобыльского саркофага, внутри которого продолжались реакции деления, разложения и отчуждения. В итоге, если сравнить современную карту европейской части нашей страны с картой, утвержденной пресловутым Брестским миром, то вряд ли найдется много отличий. И что дальше? Точно — не тишина. Впереди много геополитики. Практической и прикладной. И даже, возможно, контактной. Как же иначе, если тесно, скучно, неловко и немыслимо оставаться России в границах похабного мира.

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