В Украине собираются судить экс-президента Порошенко. А в других странах тоже так поступают с бывшими? Еще как! А как? Вот так!

Итог: Судебные процессы длились с 2007 по 2009 год. В результате Фухимори получил 25 лет тюрьмы. В декабре 2017 года его помиловали, но в октябре 2018-го помилование отменили, и бывшего президента вернули в тюрьму.

Предыстория: С 1990 года Альберто Фухимори десять лет занимал пост президента Перу. После победы на очередных президентских выборах в 2000 году в прессе появилась информация о подкупе, фальсификациях и других нарушениях в ходе кампании. Опасаясь импичмента, осенью того же года Фухимори бежал в Японию, попросил там политического убежища, а заявление об отставке отправил в Перу по факсу. В 2005 году он неожиданно прилетел в Чили и объявил, что собирается участвовать в президентских выборах в Перу в 2006 году. Фухимори арестовали по запросу Интерпола и экстрадировали на родину.

Моше Кацав, Израиль — сексуальные домогательства и изнасилования

Предыстория: Моше Кацав был президентом Израиля с 2000 по 2007 год. В июле 2006 года одна из бывших сотрудниц канцелярии президента обвинила Кацава в сексуальных домогательствах. Но он подал встречный иск и обвинил ее в клевете. Скандал набрал обороты, полиция заявила, что еще несколько бывших сотрудниц написали заявления с подобными обвинениями. Впервые в истории Израиля полиция попросила, чтобы с действующего президента сняли неприкосновенность. Его полномочия сначала приостановили, затем Кацав сам подал в отставку и заявил, что планирует доказать свою невиновность в суде.

Обвинения: Кацава обвинили в непристойном поведении, сексуальных домогательствах, нескольких случаях изнасилования своих подчиненных и в попытках препятствовать правосудию.

Итог: После нескольких лет разбирательств суд признал Кацава виновным в двух случаях изнасилования и одном случае развратных действий с применением силы. В марте 2011 года его приговорили к семи годам тюремного заключения. Кацава освободили досрочно в декабре 2016 года. Одно из условий освобождения — он не может занимать должности, предполагающие, что в его подчинении будут женщины.

Президент Израиля Моше Кацав во время визита во Францию, 16 февраля 2004 года.

Пак Кин Хе, Южная Корея — коррупция, разглашение государственных тайн

Предыстория: В 2013 году Пак Кин Хе стала первой женщиной-президентом Южной Кореи. Осенью 2016 года выяснилось, что она принимает важные государственные решения, советуясь с шаманами, гадалками и сектантами. Особенно сильно на президента влияла ее давняя подруга Чхве Сун Силь, у которой был доступ к секретным государственным документам. После этого в столице страны Сеуле начались многотысячные митинги с требованием отставки президента. В начале марта 2017 года Пак Кин Хе объявили импичмент, а в конце месяца арестовали.

Обвинения: Пак Кин Хе предъявили обвинения во взяточничестве, коррупции, злоупотреблении властью, давлении на бизнес и разглашении государственных секретов.

Итог: В 2018 году суд приговорил Пак Кин Хе сначала к 24 годам тюрьмы, потом добавил еще восемь. После апелляций ей сократили срок сначала до 25 лет, потом до 20. В конце декабря прошлого года ее помиловали и выпустили на свободу.

Экс-президент Южной Кореи Пак Кин Хе (в центре) в сопровождении сотрудников тюрьмы отправляется в Центральный районный суд Сеула, 23 мая 2017 года. Getty Images / «Бабель»

Мишел Темер, Бразилия — взяточничество, отмывание денег

Предыстория: Президентом Бразилии Темер стал в 2016 году — после импичмента главы государства Дилмы Русеф, а уже в следующем году сам оказался фигурантом коррупционного скандала. Но тогда суд его оправдал. Срок его президентских полномочий истек 1 января 2019-го, а в марте полиция задержала Темера. Он стал третьим подряд экс-президентом Бразилии, которого обвинили в коррупции. Ранее подобные обвинения выдвигали против Дилмы Русеф и Луиса Инасиу Лула да Силвы.

Обвинения: Против Темера возбудили несколько дел — о получении взяток от строительной компании, отмывании денег, препятствовании правосудию, создании преступного сообщества, которое занималось коррупцией.

Итог: После ареста в 2019 году Темера сначала освободили, потом вернули в тюрьму и, наконец, отпустили под подписку о невыезде. Суд арестовал имущество экс-главы государства и конфисковал его загранпаспорт. Но в мае 2021 года за отсутствием доказательств суд оправдал Темера и других политиков, фигурировавших в расследовании.

Президент Бразилии Мишел Темер подводит итоги своего пребывания на посту во время завтрака с журналистами в президентском дворце Палашу-да-Альворада, 6 декабря 2018 года. Getty Images / «Бабель»

Серж Саргсян, Армения — взятка в особо крупных размерах

Предыстория: Серж Саргсян был президентом Армении с 2008 по 2018 год. Во время его второго срока в Армении состоялся конституционный референдум, преобразовавший страну в парламентскую республику. Таким образом, фактическим главой государства стал премьер-министр, которого утверждает парламент. И через неделю после окончания президентского срока, в 2018 году Саргсяна назначили премьером. Из-за этого в стране начались массовые протесты. Через шесть дней после назначения Саргсян подал в отставку. Новым премьером стал лидер оппозиции Никол Пашинян.

Обвинения: В конце 2019 года Саргсяну предъявили обвинение по делу о хищении более миллиона долларов на госзакупках дизельного топлива. А в 2021-м он стал фигурантом дела о взятке в $7 миллионов, главным обвиняемым по которому проходит его предшественник на посту президента Армении Роберт Кочарян.

Итог: На время следствия Саргсян находится под подпиской о невыезде. Дела против себя он называет политически мотивированными.

Кандидат в президенты Армении Серж Саргсян (в центре) общается с избирателями, 11 февраля 2008 года. Getty Images / «Бабель»

Николя Саркози, Франция — коррупция, махинации во время избирательной кампании

Предыстория: Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год. Спустя месяц после того, как завершились президентские полномочия Саркози, с него сняли неприкосновенность. В том же году в прессе появились документы о том, что Саркози потратил на свою избирательную кампанию примерно в два раза больше, чем разрешает закон. Причем часть денег поступила от ливийского лидера Муаммара Каддафи, которого в 2011 году убили повстанцы. В 2014 году Саркози вернулся в большую политику и даже планировал участвовать в президентских выборах 2017 года, но проиграл праймериз. В марте 2018 года Саркози задержала полиция по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании в 2007-м.

Обвинения: Помимо нарушений в финансировании избирательной кампании, Саркози проходил по делам о коррупции, злоупотреблении влиянием и причастности к нарушению тайны следствия.

Итог: В 2021 году Саркози получил два приговора. В марте суд признал его виновным в коррупции и торговле влиянием. Его приговорили к трем годам лишения свободы, из которых один год — реальный срок, а два года — условный. В сентябре он получил год лишения свободы за махинации во время финансирования своей избирательной кампании. Срок по этим приговорам Саркози может отбывать дома, если будет носить электронный браслет. Впрочем, у экс-президента еще есть время на апелляцию.

Кандидат в президенты Франции Николя Саркози в своей штаб-квартире, январь 2007 года. Getty Images / «Бабель»

Кристина Фернандес де Киршнер, Аргентина — коррупция, государственная измена

Предыстория: Кристина Фернандес де Киршнер была президентом Аргентины с 2007 по 2015 год. После завершения президентского срока против нее возбудили несколько уголовных дел. Но пока шло расследование, в 2017 году Фернандес успела избраться в аргентинский парламент и получить депутатскую неприкосновенность.

Обвинения: Фернандес обвиняли в коррупции, отмывании денег, хищении государственных средств, мошенничестве с курсом национальной валюты и даже в государственной измене за попытку скрыть причастность Ирана к теракту возле Еврейского общинного центра в Буэнос-Айресе, который произошел в 1994 году. Тогда погибли 85 человек и более 300 были ранены.

Итог: Несмотря на все возбужденные дела, парламент так и не снял с Фернандес неприкосновенность. А в 2019 году она стала вице-президентом Аргентины. В 2021 году аргентинский суд постановил закрыть несколько дел против нее, в частности по подозрению в государственной измене. Но вице-президент по-прежнему фигурирует в нескольких расследованиях по подозрению в коррупции.

Коррупция — это плохо, а донат для «Бабеля» — очень хорошо!