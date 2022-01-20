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В Украине собираются судить экс-президента Порошенко. А в других странах тоже так поступают с бывшими? Еще как! А как? Вот так!

Автор:
Сергей Пивоваров
Редактор:
Катерина Коберник
Дата:

В среду, 19 января, Печерский суд отпустил народного депутата и пятого президента Украины Петра Порошенко под личное обязательство. Его подозревают в государственной измене из-за поставок угля с оккупированного Донбасса в 2014—2015 годах. Прокуроры просили взять Порошенко под стражу на два месяца либо назначить ему залог в миллиард гривен. А адвокаты и сам экс-президент заявляли о процессуальных нарушениях, фальсификациях и политических мотивах обвинений. Судебные процессы над бывшими главами государств — это не редкость и не украинское ноу-хау. К примеру, в Южной Корее и Перу экс-президенты получили более 20 лет тюрьмы каждый. В Бразилии трех бывших президентов судили за коррупцию. В Аргентине даже обвинение в госизмене не помешало экс-главе государства вернуться в большую политику. А бывшему лидеру Франции разрешили отбывать срок дома с электронным браслетом. Вот семь историй президентов, у которых не получилось уйти красиво.

Альберто Фухимори, Перу — коррупция, политические убийства

Предыстория: С 1990 года Альберто Фухимори десять лет занимал пост президента Перу. После победы на очередных президентских выборах в 2000 году в прессе появилась информация о подкупе, фальсификациях и других нарушениях в ходе кампании. Опасаясь импичмента, осенью того же года Фухимори бежал в Японию, попросил там политического убежища, а заявление об отставке отправил в Перу по факсу. В 2005 году он неожиданно прилетел в Чили и объявил, что собирается участвовать в президентских выборах в Перу в 2006 году. Фухимори арестовали по запросу Интерпола и экстрадировали на родину.

Обвинения: Фухимори обвинили в злоупотреблении властью, взятках, подкупе, незаконном прослушивании, организации политических убийств в начале 1990-х и нарушении прав человека.

Итог: Судебные процессы длились с 2007 по 2009 год. В результате Фухимори получил 25 лет тюрьмы. В декабре 2017 года его помиловали, но в октябре 2018-го помилование отменили, и бывшего президента вернули в тюрьму.

Перуанский президент Альберто Фухимори позирует в традиционной одежде племен Амазонии рядом с коренными жителями Перу, 10 сентября 1992 года.

Перуанский президент Альберто Фухимори позирует в традиционной одежде племен Амазонии рядом с коренными жителями Перу, 10 сентября 1992 года.

Getty Images / «Бабель»

Моше Кацав, Израиль — сексуальные домогательства и изнасилования

Предыстория: Моше Кацав был президентом Израиля с 2000 по 2007 год. В июле 2006 года одна из бывших сотрудниц канцелярии президента обвинила Кацава в сексуальных домогательствах. Но он подал встречный иск и обвинил ее в клевете. Скандал набрал обороты, полиция заявила, что еще несколько бывших сотрудниц написали заявления с подобными обвинениями. Впервые в истории Израиля полиция попросила, чтобы с действующего президента сняли неприкосновенность. Его полномочия сначала приостановили, затем Кацав сам подал в отставку и заявил, что планирует доказать свою невиновность в суде.

Обвинения: Кацава обвинили в непристойном поведении, сексуальных домогательствах, нескольких случаях изнасилования своих подчиненных и в попытках препятствовать правосудию.

Итог: После нескольких лет разбирательств суд признал Кацава виновным в двух случаях изнасилования и одном случае развратных действий с применением силы. В марте 2011 года его приговорили к семи годам тюремного заключения. Кацава освободили досрочно в декабре 2016 года. Одно из условий освобождения — он не может занимать должности, предполагающие, что в его подчинении будут женщины.

Президент Израиля Моше Кацав во время визита во Францию, 16 февраля 2004 года.

Президент Израиля Моше Кацав во время визита во Францию, 16 февраля 2004 года.

Пак Кин Хе, Южная Корея — коррупция, разглашение государственных тайн

Предыстория: В 2013 году Пак Кин Хе стала первой женщиной-президентом Южной Кореи. Осенью 2016 года выяснилось, что она принимает важные государственные решения, советуясь с шаманами, гадалками и сектантами. Особенно сильно на президента влияла ее давняя подруга Чхве Сун Силь, у которой был доступ к секретным государственным документам. После этого в столице страны Сеуле начались многотысячные митинги с требованием отставки президента. В начале марта 2017 года Пак Кин Хе объявили импичмент, а в конце месяца арестовали.

Обвинения: Пак Кин Хе предъявили обвинения во взяточничестве, коррупции, злоупотреблении властью, давлении на бизнес и разглашении государственных секретов.

Итог: В 2018 году суд приговорил Пак Кин Хе сначала к 24 годам тюрьмы, потом добавил еще восемь. После апелляций ей сократили срок сначала до 25 лет, потом до 20. В конце декабря прошлого года ее помиловали и выпустили на свободу.

Экс-президент Южной Кореи Пак Кин Хе (в центре) в сопровождении сотрудников тюрьмы отправляется в Центральный районный суд Сеула, 23 мая 2017 года.

Экс-президент Южной Кореи Пак Кин Хе (в центре) в сопровождении сотрудников тюрьмы отправляется в Центральный районный суд Сеула, 23 мая 2017 года.

Getty Images / «Бабель»

Мишел Темер, Бразилия — взяточничество, отмывание денег

Предыстория: Президентом Бразилии Темер стал в 2016 году — после импичмента главы государства Дилмы Русеф, а уже в следующем году сам оказался фигурантом коррупционного скандала. Но тогда суд его оправдал. Срок его президентских полномочий истек 1 января 2019-го, а в марте полиция задержала Темера. Он стал третьим подряд экс-президентом Бразилии, которого обвинили в коррупции. Ранее подобные обвинения выдвигали против Дилмы Русеф и Луиса Инасиу Лула да Силвы.

Обвинения: Против Темера возбудили несколько дел — о получении взяток от строительной компании, отмывании денег, препятствовании правосудию, создании преступного сообщества, которое занималось коррупцией.

Итог: После ареста в 2019 году Темера сначала освободили, потом вернули в тюрьму и, наконец, отпустили под подписку о невыезде. Суд арестовал имущество экс-главы государства и конфисковал его загранпаспорт. Но в мае 2021 года за отсутствием доказательств суд оправдал Темера и других политиков, фигурировавших в расследовании.

Президент Бразилии Мишел Темер подводит итоги своего пребывания на посту во время завтрака с журналистами в президентском дворце Палашу-да-Альворада, 6 декабря 2018 года.

Президент Бразилии Мишел Темер подводит итоги своего пребывания на посту во время завтрака с журналистами в президентском дворце Палашу-да-Альворада, 6 декабря 2018 года.

Getty Images / «Бабель»

Серж Саргсян, Армения — взятка в особо крупных размерах

Предыстория: Серж Саргсян был президентом Армении с 2008 по 2018 год. Во время его второго срока в Армении состоялся конституционный референдум, преобразовавший страну в парламентскую республику. Таким образом, фактическим главой государства стал премьер-министр, которого утверждает парламент. И через неделю после окончания президентского срока, в 2018 году Саргсяна назначили премьером. Из-за этого в стране начались массовые протесты. Через шесть дней после назначения Саргсян подал в отставку. Новым премьером стал лидер оппозиции Никол Пашинян.

Обвинения: В конце 2019 года Саргсяну предъявили обвинение по делу о хищении более миллиона долларов на госзакупках дизельного топлива. А в 2021-м он стал фигурантом дела о взятке в $7 миллионов, главным обвиняемым по которому проходит его предшественник на посту президента Армении Роберт Кочарян.

Итог: На время следствия Саргсян находится под подпиской о невыезде. Дела против себя он называет политически мотивированными.

Кандидат в президенты Армении Серж Саргсян (в центре) общается с избирателями, 11 февраля 2008 года.

Кандидат в президенты Армении Серж Саргсян (в центре) общается с избирателями, 11 февраля 2008 года.

Getty Images / «Бабель»

Николя Саркози, Франция — коррупция, махинации во время избирательной кампании

Предыстория: Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год. Спустя месяц после того, как завершились президентские полномочия Саркози, с него сняли неприкосновенность. В том же году в прессе появились документы о том, что Саркози потратил на свою избирательную кампанию примерно в два раза больше, чем разрешает закон. Причем часть денег поступила от ливийского лидера Муаммара Каддафи, которого в 2011 году убили повстанцы. В 2014 году Саркози вернулся в большую политику и даже планировал участвовать в президентских выборах 2017 года, но проиграл праймериз. В марте 2018 года Саркози задержала полиция по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании в 2007-м.

Обвинения: Помимо нарушений в финансировании избирательной кампании, Саркози проходил по делам о коррупции, злоупотреблении влиянием и причастности к нарушению тайны следствия.

Итог: В 2021 году Саркози получил два приговора. В марте суд признал его виновным в коррупции и торговле влиянием. Его приговорили к трем годам лишения свободы, из которых один год — реальный срок, а два года — условный. В сентябре он получил год лишения свободы за махинации во время финансирования своей избирательной кампании. Срок по этим приговорам Саркози может отбывать дома, если будет носить электронный браслет. Впрочем, у экс-президента еще есть время на апелляцию.

Кандидат в президенты Франции Николя Саркози в своей штаб-квартире, январь 2007 года.

Кандидат в президенты Франции Николя Саркози в своей штаб-квартире, январь 2007 года.

Getty Images / «Бабель»

Кристина Фернандес де Киршнер, Аргентина — коррупция, государственная измена

Предыстория: Кристина Фернандес де Киршнер была президентом Аргентины с 2007 по 2015 год. После завершения президентского срока против нее возбудили несколько уголовных дел. Но пока шло расследование, в 2017 году Фернандес успела избраться в аргентинский парламент и получить депутатскую неприкосновенность.

Обвинения: Фернандес обвиняли в коррупции, отмывании денег, хищении государственных средств, мошенничестве с курсом национальной валюты и даже в государственной измене за попытку скрыть причастность Ирана к теракту возле Еврейского общинного центра в Буэнос-Айресе, который произошел в 1994 году. Тогда погибли 85 человек и более 300 были ранены.

Итог: Несмотря на все возбужденные дела, парламент так и не снял с Фернандес неприкосновенность. А в 2019 году она стала вице-президентом Аргентины. В 2021 году аргентинский суд постановил закрыть несколько дел против нее, в частности по подозрению в государственной измене. Но вице-президент по-прежнему фигурирует в нескольких расследованиях по подозрению в коррупции.

Коррупция — это плохо, а донат для «Бабеля» — очень хорошо!

Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер во время интервью в Доме правительства в Буэнос-Айресе, 29 сентября 2010 года.

Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер во время интервью в Доме правительства в Буэнос-Айресе, 29 сентября 2010 года.

Getty Images / «Бабель»