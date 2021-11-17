Мы целый год ждали расследования Bellingcat о «вагнеровцах», наконец оно вышло. Нового мало: Владимир Зеленский знал об операции, а глава ОП Андрей Ермак просил ее отложить — рассказываем коротко

Главное управление разведки (ГУР) Украины отслеживало боевиков из «ЧВК Вагнера» с 2018 года. ГУР хотел выманить 4–5 человек на территорию Венгрии ― якобы, чтобы пройти подготовку в специальном тренировочном лагере. В Венгрии их бы задержали, экстрадировали в Украину и судили. К сентябрю 2019 года ГУР собрал данные на около тысячи боевиков, большинство из которых воевали на Донбассе в период между 2014 и 2018 годом. Для вербовки создали группу из сотрудников спецслужб.
Сначала завербовали россиянина Артема «Шамана» Миляева, а он должен был вербовать остальных. К концу мая 2020 года удалось собрать около 180 человек, их разделили на три взвода. Из них разведчики планировали выбрать несколько десятков главных военных преступников, организовать для них перелет и посадить самолет, когда он будет пролетать над Украиной.
Подходящим рейсом был Минск ― Стамбул, он летел через территорию Украины. Cамолет находился бы в украинском воздушном пространстве около 28 минут. Его планировали посадить аварийно. Для этого изучили Чикагскую конвенцию и выбрали два сценария.
- Неотложная медицинская помощь: например, если у пассажира сердечный приступ, самолет должен экстренно сесть в ближайшем аэропорту, то есть, в Киеве.
- Угроза взрыва на борту. Диспетчеру сообщают о возможном теракте, он приказывает пилоту посадить самолет. По международному праву авиадиспетчеры могут не говорить пассажирам об аварийной ситуации или изменении траектории полета. Этот сценарий и взяли за основу.
Сообщить о «минировании» должен был кто-то из аэропорта Минска. По сценарию звонивший сказал бы, что подслушал, как два пассажира-мужчины в кафе аэропорта обсуждали террористический акт на борту рейса. Звонить нужно было, когда самолет входил в воздушное пространство Украины.
Первая группа «вагнеровцев» выехала из Москвы в Минск автобусом 24 июля. По плану они прибывали в столицу Беларуси поздно вечером и отправлялись прямо в аэропорт, откуда вылетали на следующее утро в 10:50.
Президент Украины впервые узнал о предлагаемой спецоперации 15 июня 2020 года во время очередного совещания с руководителями спецслужб. Владимир Зеленский одобрил операцию, которую наметили на 26 июня 2020 года и попросил подготовить подробный план. Первого июля 2020 года план утвердил министр обороны Андрей Таран.
За операцию отвечали начальник ГУР Василий Бурба, и замглавы СБУ Руслан Баранецкий. Они регулярно проводили брифинги для президента о ходе проекта «Авеню» ― так в ОП назвали операцию. Бурба и Баранецкий приехали в Офис президента за день до отъезда боевиков ― 23 июля. Они хотели доложить о ходе операции, но Зеленский был занят. Они встретились с главой ОП Андреем Ермаком, и тот предложил перенести операцию на неделю. Потому что за день до этого президент Зеленский договорился с Россией о прекращении огня.
По словам Бурбы, Офис президента считал, что спецоперация могла помешать прекращению огня. Бурба утверждает, что пытался объяснить Ермаку: задержка на неделю невозможна и приведет либо к потере доверия со стороны нанятых боевиков, либо к тому, что беларусские или российские контрразведывательные службы что-то заподозрят. В ОП хотели пойти навстречу команде ГУРа и предложили отложить операцию на 4 дня, а не на неделю. То есть, боевики должны были вылететь из Минска в среду, 29 июля 2020 года.
Когда боевики приехали в Минск, их поселили в гостинице «Минск», а потом переселили в гостиницу «Белорусочка». Это все происходило за несколько недель до президентских выборов в стране. Лукашенко к тому времени всех подозревал в заговорах. Рано утром 28 июля «вагнеровцев» задержали.
Украина пыталась убедить беларусские власти передать ей задержанных. Тридцатого июля 2020 года министр иностранных дел Беларуси вызвал временного посла Украины в Минск, чтобы сообщить ему об арестах и запросить у Украины информацию о возможных преступлениях, совершенных на территории Украины. Третьего августа генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова направила в Беларусь запрос о временном аресте 28 из 33 человек. Официальный запрос об экстрадиции подали через восемь дней, 11 августа 2020 года. Зеленский лично звонил Лукашенко и лоббировал экстрадицию боевиков в Украину 5 августа 2020 года. В этот же день генпрокурор России подал официальный запрос в беларусскую прокуратуру о передаче 32 задержанных россиян Москве.
Четырнадцатого августа генпрокурор России Игорь Краснов объявил, что Беларусь выдала боевиков России. По словам наемников, их 14 дней держали на карантине и все это время допрашивали сотрудники ФСБ.