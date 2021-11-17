Мы целый год ждали расследования Bellingcat о «вагнеровцах», наконец оно вышло. Нового мало: Владимир Зеленский знал об операции, а глава ОП Андрей Ермак просил ее отложить — рассказываем коротко

Главное управление разведки (ГУР) Украины отслеживало боевиков из «ЧВК Вагнера» с 2018 года. ГУР хотел выманить 4–5 человек на территорию Венгрии ― якобы, чтобы пройти подготовку в специальном тренировочном лагере. В Венгрии их бы задержали, экстрадировали в Украину и судили. К сентябрю 2019 года ГУР собрал данные на около тысячи боевиков, большинство из которых воевали на Донбассе в период между 2014 и 2018 годом. Для вербовки создали группу из сотрудников спецслужб.

Сначала завербовали россиянина Артема «Шамана» Миляева, а он должен был вербовать остальных. К концу мая 2020 года удалось собрать около 180 человек, их разделили на три взвода. Из них разведчики планировали выбрать несколько десятков главных военных преступников, организовать для них перелет и посадить самолет, когда он будет пролетать над Украиной.

Подходящим рейсом был Минск ― Стамбул, он летел через территорию Украины. Cамолет находился бы в украинском воздушном пространстве около 28 минут. Его планировали посадить аварийно. Для этого изучили Чикагскую конвенцию и выбрали два сценария.

Неотложная медицинская помощь: например, если у пассажира сердечный приступ, самолет должен экстренно сесть в ближайшем аэропорту, то есть, в Киеве.

Угроза взрыва на борту. Диспетчеру сообщают о возможном теракте, он приказывает пилоту посадить самолет. По международному праву авиадиспетчеры могут не говорить пассажирам об аварийной ситуации или изменении траектории полета. Этот сценарий и взяли за основу.

Сообщить о «минировании» должен был кто-то из аэропорта Минска. По сценарию звонивший сказал бы, что подслушал, как два пассажира-мужчины в кафе аэропорта обсуждали террористический акт на борту рейса. Звонить нужно было, когда самолет входил в воздушное пространство Украины.

Первая группа «вагнеровцев» выехала из Москвы в Минск автобусом 24 июля. По плану они прибывали в столицу Беларуси поздно вечером и отправлялись прямо в аэропорт, откуда вылетали на следующее утро в 10:50.

Президент Украины впервые узнал о предлагаемой спецоперации 15 июня 2020 года во время очередного совещания с руководителями спецслужб. Владимир Зеленский одобрил операцию, которую наметили на 26 июня 2020 года и попросил подготовить подробный план. Первого июля 2020 года план утвердил министр обороны Андрей Таран.

Промежуточные итоги временной следственной комиссии ВР По данным ВСК, не было никакого документального указания от должностных лиц. ВСК не нашла подтверждения того, что президент Украины Владимир Зеленский давал личные распоряжения руководству разведки Минобороны отсрочить «активное мероприятие», а глава его Офиса Андрей Ермак вообще не имеет таких полномочий. Министр обороны может только дополнительно привлекать Вооруженные силы, а не откладывать операцию.

За операцию отвечали начальник ГУР Василий Бурба, и замглавы СБУ Руслан Баранецкий. Они регулярно проводили брифинги для президента о ходе проекта «Авеню» ― так в ОП назвали операцию. Бурба и Баранецкий приехали в Офис президента за день до отъезда боевиков ― 23 июля. Они хотели доложить о ходе операции, но Зеленский был занят. Они встретились с главой ОП Андреем Ермаком, и тот предложил перенести операцию на неделю. Потому что за день до этого президент Зеленский договорился с Россией о прекращении огня.

По словам Бурбы, Офис президента считал, что спецоперация могла помешать прекращению огня. Бурба утверждает, что пытался объяснить Ермаку: задержка на неделю невозможна и приведет либо к потере доверия со стороны нанятых боевиков, либо к тому, что беларусские или российские контрразведывательные службы что-то заподозрят. В ОП хотели пойти навстречу команде ГУРа и предложили отложить операцию на 4 дня, а не на неделю. То есть, боевики должны были вылететь из Минска в среду, 29 июля 2020 года.

Когда боевики приехали в Минск, их поселили в гостинице «Минск», а потом переселили в гостиницу «Белорусочка». Это все происходило за несколько недель до президентских выборов в стране. Лукашенко к тому времени всех подозревал в заговорах. Рано утром 28 июля «вагнеровцев» задержали.

Украина пыталась убедить беларусские власти передать ей задержанных. Тридцатого июля 2020 года министр иностранных дел Беларуси вызвал временного посла Украины в Минск, чтобы сообщить ему об арестах и запросить у Украины информацию о возможных преступлениях, совершенных на территории Украины. Третьего августа генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова направила в Беларусь запрос о временном аресте 28 из 33 человек. Официальный запрос об экстрадиции подали через восемь дней, 11 августа 2020 года. Зеленский лично звонил Лукашенко и лоббировал экстрадицию боевиков в Украину 5 августа 2020 года. В этот же день генпрокурор России подал официальный запрос в беларусскую прокуратуру о передаче 32 задержанных россиян Москве.

Четырнадцатого августа генпрокурор России Игорь Краснов объявил, что Беларусь выдала боевиков России. По словам наемников, их 14 дней держали на карантине и все это время допрашивали сотрудники ФСБ.