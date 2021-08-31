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Боевики «Исламского государства Хорасан» организовали теракты в Кабуле. Кто это такие? Они воюют с талибами? Да, и называют их «грязными националистами» — эксплейнер «Бабеля»

Автор:
Яна Собецкая
Редактор:
Дмитрий Раевский
Дата:
Боевики «Исламского государства Хорасан» организовали теракты в Кабуле. Кто это такие? Они воюют с талибами? Да, и называют их «грязными националистами» — эксплейнер «Бабеля»

Бывший лидер «Исламского государства Хорасан» Абу Омар аль-Хорасани. В августе 2021 года его казнили боевики «Талибана».

Алиса Игина / «Бабель»

Двадцать шестого августа возле аэропорта в Кабуле произошли два теракта. В то время там ждали эвакуации из захваченного «Талибаном» Афганистана тысячи людей. Около 200 афганских гражданских и 13 американских военных, охранявших аэропорт, погибли. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство Хорасан». Основанная в 2014 году бывшими представителями пакистанского «Талибана» и других экстремистских организаций, она враждует с «Талибаном» из-за различий в идеологии. В то время как ИГ стремится к глобальному халифату, который объединит мусульманский мир, «Талибан» строит халифат поменьше — в пределах Афганистана. За это боевики «Исламского государства Хорасан» называют талибов «грязными националистами». «Бабель» рассказывает, что известно об «Исламском государстве Хорасан», почему его боевики не дружат с представителями «Талибана» и как различные исламистские группировки связаны между собой.

Последние 20 лет террористическая группировка «Талибан» воевала в Афганистане не только с войсками США и их союзниками. Параллельно она вела скрытую войну с конкурентами — другими исламистскими группировками. Основным соперником «Талибана» было «Исламское государство». Точнее, его региональный представитель — «Исламское государство Хорасан», также известное как ИГ-Х.

«Исламское государство Хорасан» появилось в 2014 году. Его основателем стал Хафиз Саид Хан. Он был одним из командиров пакистанских талибов и хорошо знал основателя «Техрик-и-Талибан Пакистан» Байтуллу Мехсуда. После смерти Байтуллы в 2009 году и его брата и преемника Хакимуллы в 2013 году Саид Хан был в тройке претендентов на то, чтобы стать лидером талибов в Пакистане. Однако новым главой группировки выбрали другого кандидата. Саид Хан со своими людьми покинул организацию и присягнул на верность тогдашнему главе ИГ Абу Бакру аль-Багдади.

В январе 2015 года террористы ИГ официально сообщили об экспансии в «земли Хорасана» — историческую область, в которую входят территории северо-восточного Ирана, северо-западного Афганистана, юга Туркменистана и Узбекистана. А также объявили о формировании нового регионального представительства ИГ — «Вилаята Хорасан». Эмиром «вилаята» назначили Хафиза Саид Хана.

Где базируется «Исламское государство Хорасан».

Где базируется «Исламское государство Хорасан».

«Бабель»

Центром «Исламского государства Хорасан» стала афганская провинция Нангархар. Расположенная возле границы с Пакистаном, она долгое время служила убежищем для пакистанских экстремистов, скрывавшихся от преследований на родине. Эти экстремисты стали основой нового «вилаята». Позже к группировке присоединились боевики из других организаций — афганского «Талибана», «Исламского движения Узбекистана».

Планировалось, что «Исламское государство Хорасан» станет плацдармом для расширения «халифата» ИГ в Центральную и Южную Азию. Боевики ИГ-Х организовывали теракты и нападения на представителей нацменьшинств, афганских шиитов и сикхов, а также журналистов, сотрудников гуманитарных организаций, спецслужб. Целью атак было убедить мирное население, что ни одна власть не способна обеспечить их безопасность.

В течение января 2014 — июля 2018 года ИГ-Х организовала в Афганистане 211 атак, в результате которых погибли 1 511 человек. В Пакистане она за тот же период организовала 83 теракта, жервами которых стали 706 человек. В 2018 году авторы исследования «Глобальный индекс терроризма» внесли «Исламское государство Хорасан» в перечень самых смертоносных террористических организаций.

Афганские солдаты возле аванпоста в долине Моманд в провинции Нангархар. 16 июля 2017 года.

Афганские солдаты возле аванпоста в долине Моманд в провинции Нангархар. 16 июля 2017 года.

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Параллельно с этим ИГ-Х пыталась дискредитировать конкурентов и стать главной джихадистской организацией в регионе. Основным соперником группировки стал «Талибан». Обе организации пытаются добиться установления халифата. Однако существует одно важное различие. В то время как ИГ пытается построить глобальный халифат, который объединит мусульманский мир, цели «Талибана» значительно скромнее — халифат в пределах Афганистана.

Из-за этого и готовности сотрудничать с международным сообществом ИГ считает талибов «грязными националистами», которые предали джихад. Однако «Исламское государство» все еще надеется переманить молодых и радикальных членов «Талибана».

В 2015 году, вскоре после появления «Исламского государства Хорасан», ИГ выпустила в своем издании Dabiq материал о том, что основатель «Талибана» Мухаммед Омар умер. К тому времени лидер талибов был мертв уже более двух лет, но от рядовых джихадистов известие о смерти скрывали.

Публикация в Dabiq заставила верхушку «Талибана» признать, что Омара действительно нет в живых. Это привело к расколу — многие боевики покинули «Талибан» и присоединились к «Исламскому государству Хорасан».

Остальные талибы развернули полномасштабную борьбу против филиала «Исламского государства» на территории Афганистана. Она велась параллельно с атаками США и союзников. В 2016 американцы авиаударом убили первого эмира ИГ-Х — Хазифа Саид Хана. Затем та же участь постигла трех его преемников. В 2017 году американцы сбросили на позиции «Вилаята» в Нангархаре одну из самых мощных неядерных бомб MOAB.

Иногда атаки США и «Талибана» происходили в тандеме. Известно, что в 2020 году американские военные получили информацию о намерениях талибов атаковать позиции ИГ-Х в провинции Кунар. Они подслушали переговоры боевиков и во время наступления поддерживали их с воздуха.

Бомба MOAB поражает систему пещер и тоннелей организации ИГ-Х в районе Ачин в провинции Нангархар. 13 апреля 2017 года.

Бомба MOAB поражает систему пещер и тоннелей организации ИГ-Х в районе Ачин в провинции Нангархар. 13 апреля 2017 года.

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Борьба с несколькими врагами одновременно ослабила «Исламское государство Хорасан» и посеяла панику среди боевиков. В конце 2019 — начале 2020 около 1 400 членов группировки сдались афганскому правительству. Четвертого лидера «Исламского государства Хорасан» — Абу Омара аль-Хорасани — в мае 2020 года неподалеку от Кабула арестовали американские и афганские войска. Боевика приговорили к 800 годам тюрьмы. Он отбывал наказание в тюрьме Национального директората по безопасности. В августе этого года Абу Омар дал интервью The Wall Street Journal, в котором прокомментировал ситуацию в Афганистане и отметил, что «если талибы — хорошие мусульмане, они его освободят». После захвата талибами тюрьмы Абу Омара казнили.

Несмотря на все это, организация до сих пор существует. У нее новый лидер — бывший член «Аль-Каиды» Шахаб аль-Мухаджир. По подсчетам ООН, сейчас в нее входит около двух тысяч боевиков. Россия называет намного большее число и говорит, что сейчас в Афганистане может быть около десяти тысяч членов организации.

По мнению Дженнифер Карафеллы, исследовательницы американского аналитического центра «Институт по изучению войны», победа «Талибана» и вывод войск союзников только подтолкнут боевиков к новым терактам — «демонстрациям» важности глобального джихада. И теракты в аэропорту Кабула далеко не последние.

Однако в отношениях между «Исламским государством Хорасан» и «Талибаном» не все так просто. Исследователи говорят, что они связаны через радикальную организацию «Сеть Хаккани». Она действует в Афганистане и сотрудничает как с «Талибаном», так и «Исламским государством». Сын основателя организации — Сираджуддин Хаккани — сейчас является заместителем главы «Талибана», а в «Исламском государстве Хорасан» много членов «Сети Хаккани» и наоборот. Поэтому отношения между двумя исламистскими организациями еще могут измениться.

Боевики «Талибана» патрулируют улицы Кабула. 23 августа 2021 года.

Боевики «Талибана» патрулируют улицы Кабула. 23 августа 2021 года.

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