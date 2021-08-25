Я — зеленый президент и начинающий политик, и меня постоянно критикуют за нарушение протокола. То Ермак слишком близко, то Кличко — далеко. Что опять не так — объясняют протоколисты

Мы молодые прогрессивные политики — за диджитал, против бюрократии и атавизмов прошлого. Строгий протокол не один из них? Не пора ли забыть о красных дорожках?

О «пора забыть» — вопрос философский, но да, протоколу много лет, и сейчас будет экскурс в историю (тихо зевают). Все началось с табличек-«этикеток», на которых король Франции Людовик XIV рассказывал гостям, как вести себя в Версальском саду и на приемах. Сейчас дипломатический протокол базируется на международных конвенциях. А в Украине положение о протоколе и церемониале в 2002 году утвердил президент Леонид Кучма. Документ регламентирует, кто и как встречает президентов, спикеров парламентов и премьер-министров — это часть украинского законодательства.

Это не ответ на вопрос.

Хорошо, короткий ответ — протокол можно считать глупостью, но пока от него не отказались остальные, правил нужно придерживаться, иначе будут проблемы. Например, в дипломатии работает принцип взаимности. «Если мы примем кого-то плохо, нам ответят тем же. На каком-нибудь международном форуме нашего президента поставят в самый дальний угол, где его никто не заметит», — говорит Лазуто.

Да, что касается диджитализации — тут прогресс есть. Сейчас дипломатические ноты отправляют по электронной почте, но вдогонку обычной почтой идет оригинал. До paperless еще далеко, но от лошадей уже отказались.

Хорошо, что не так в истории с Кличко и Меркель?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать, о каком конкретно визите речь — в случае с Кличко все не так просто. В МИД «Бабелю» сообщили, что в Украину канцлер Германии Ангела Меркель прилетала с рабочим визитом. Но в Киеве президент вручил ей орден Свободы. Такие награды, по словам Лазуто, вручают только во время официальных и государственных визитов.

Сама Меркель говорила, что визит прощальный — такого определения в протоколе нет.

Как бы то ни было, по протоколу уровень главы КГГА — только государственные и официальные визиты. Во время остальных, в том числе рабочих, у трапа должен присутствовать его заместитель.

Но в этой ситуации Офис президента мог отойти от протокола — это, говорят эксперты, допускается. «Кличко любят и уважают в Германии. А Меркель родилась в Гамбурге, где братья [Кличко] начинали свою профессиональную карьеру. Если наша сторона хотела сделать канцлеру приятно, стоило позвать Кличко ее встречать», — говорит Лазуто.

Хорошо, Офис президента мог, но по протоколу не обязан был звать Кличко — зафиксировали. А с Ермаком на «Крымской платформе» что нет так — не туда встал на фото? Это так важно?

Вопрос не только в совместном фото. Начнем с рассадки во время заседания за круглым столом. По правую руку от президента сидел Андрей Ермак, за ним — спикер парламента Дмитрий Разумков. По левую руку — министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, за ним — премьер-министр Денис Шмыгаль. «Помним, что протокол — продолжение политики и дипломатии. По правую руку от президента — самое почетное место, и его почему-то занимает Ермак, а не глава парламента или премьер», — считает Петюр. У Лазуто к рассадке по левую руку вопросов нет — Кулеба вел саммит, потому допускается, чтобы Шмыгаль сидел за ним.

Рассадка во время учредительного саммита «Крымской платформы».

Вернемся к фото?

Теперь о фото. Когда делают такие фото, протокол обычно раскладывает таблички, где кто должен встать. В этот раз было так же. Есть уровень протокольного старшинства — сначала идут главы государств, потом — главы правительств, затем — министры иностранных дел. На нашем фото фронтмены — президент, руководитель его Офиса, спикер и премьер, министр иностранных дел, Мустафа Джемилев, а уже потом иностранные участники. Например, президент Польши Анджей Дуда — по левую руку от Кулебы и третий слева от Зеленского.

«Возникает вопрос: в чем цель саммита «Крымская платформа»? Это мероприятие задумано для повышения политического значения окружения президента Зеленского? Или оно должно придать международное значение проблеме аннексии Крыма?» — комментирует Петюр. Если второе, фото должно выглядеть иначе.