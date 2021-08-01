29 лет назад Россия заставила Молдову заморозить войну в Приднестровье. С тех пор Кишинев живет с оккупированной территорией, поддерживает с ней экономические и социальные связи. А началось все из-за языка и российской армии

1.

Конфликт между Молдовой и Приднестровьем начался в 1989 году, а главной причиной стал языковой вопрос. Во время перестройки во всех советских республиках распространялись националистические движения. В Молдове сформировали «Народный фронт Молдовы». Представители этого движения проводили в Кишиневе многотысячные акции с антисоветскими и антироссийскими лозунгами. Одним из главных требований стало введение единого государственного языка — молдавского. Националисты требовали вернуться к историческому написанию — латиницей, тогда как во времена СССР пользовались кириллицей. Звучали и призывы отделиться от СССР и присоединиться к Румынии.

История Молдовы во времена СССР 1917 После распада Российской империи на территории Бессарабской губернии провозгласили Молдавскую Демократическую Республику. 1918 Румынские войска вошли на территорию МДР и аннексировали ее. Приднестровье оказалось в составе СССР. Границу между СССР и Румынией провели по реке Днестр. 1924 На территории Приднестровья и части Винницкой и Одесской областей образовали Молдавскую Автономную Советскую Социалистическую Республику (МАССР). 1940 СССР выдвинул Румынии ультиматум и захватил земли Бессарабии и Северной Буковины. Южная Бессарабия стала частью Одесской области, Северная Буковина вошла в Черновицкую, а из Приднестровья и остальной территории Бессарабии образовали Молдавскую Советскую Социалистическую Республику (МССР). 1989 В МССР начались массовые антисоветские протесты и национальные движения за независимость. В Приднестровье их не поддерживали и стремились остаться в составе СССР. 1991 Молдова объявила о своей независимости. Приднестровье тоже. ООН как государство признала только Молдову — в тех границах, в которых она была в составе СССР.

В марте и сентябре 1989 года парламент МССР принял законы о языках. Они гарантировали использование всех других языков, в том числе и украинского, для национально-культурных потребностей. Русский язык получил особый статус — язык межнационального общения. Но единственным государственным языком стал молдавский.

На территории Приднестровья оба закона восприняли как дискриминационные. Депутаты от этого региона призвали ввести в Молдове два государственных языка — русский и молдавский, а также выступили против перехода молдавского на латиницу.

Приднестровье на тот момент было сложно назвать молдавской территорией. Там в равном количестве проживали русские, молдаване и украинцы — примерно по 30 процентов каждой нации. То есть ни одна из них не составляла большинство, поэтому и националистические движения здесь были почти не развиты. Зато на других территориях Молдовы население было однородное — большинство составляли молдаване. Местная элита и партийные руководители региона не считали себя молдаванами и были верны советским принципам и идеям.

В ответ на языковые законы в Тирасполе сформировали Объединенный совет трудовых коллективов (ОСТК). Представители ОСТК в будущем займут много административных должностей в самопровозглашенной «республике». В середине 1989 года они начали организовывать трудовые забастовки, а в конце года инициировали референдумы о создании Приднестровской автономии.

Молдовские войска на БТР направляются к собственной штаб-квартире в Бендерах в июне 1992 года. Город после войны оказался под контролем Приднестровья. Getty Images

2.

В феврале 1990 года избрали новый состав Верховного Совета МССР, в котором значительное количество мест получили представители «Народного фронта Молдовы». Через некоторое время все депутаты от Приднестровья покинули этот парламент, а летом провели съезд депутатов Приднестровья всех уровней. Там они признали незаконным образование МССР, а следовательно, и присоединение Приднестровья к Молдове. На референдумах в Приднестровье закрепили собственное языковое законодательство, предоставили статус официального языка украинскому, русскому и молдавскому на основе кириллицы, а 2 сентября 1990 года провозгласили отдельную Приднестровскую Молдавскую Советскую Социалистическую Республику (ПМ ССР). Уже в 1990 году произошли первые вооруженные столкновения между правоохранителями Молдовы и Приднестровья.

Во время путча в Москве в августе 1991 года конфликт Молдовы и Приднестровья вновь усилился. Приднестровские элиты поддержали путчистов, а в Молдове заговорили о выходе из состава СССР. Двадцать пятого августа Приднестровье объявило о независимости, сохранив на своей территории действие законов и Конституции СССР. Молдова объявила о независимости на два дня позже — 27 августа.

В сентябре в Приднестровье утвердили символы независимости — Конституцию, флаг, герб и гимн, и начали создавать собственные вооруженные силы и правоохранительные органы. В конце года официально сменили название страны на Приднестровская Молдавская Республика и провели референдум — 97 процентов граждан высказались за независимость.

Все это время правоохранители Молдовы пытались взять под контроль одни из крупнейших городов Приднестровья — Дубоссары и Бендеры. Начались и вооруженные столкновения, в которых погибли полицейские с обеих сторон.

Пророссийские боевики Приднестровья чистят оружие в апреле 1992 года во время боев за город Дубоссары. Он тоже после войны оказался под контролем ПМР. Getty Images

3.

Весной 1992 года конфликт перерос в полноценное военное противостояние. Наиболее жесткие бои шли в Дубоссарах и Бендерах. Самую главную роль в войне сыграла 14-я армия Советского Союза, которая располагалась на территории Приднестровья. После распада СССР армия официально выразила желание перейти в состав Вооруженных сил России, но фактически оказалась отрезанной от РФ, между Украиной и Молдовой. Призыв в 1991 и 1992 годах в 14-ю армии в России не проводили, а потому в ее состав набрали призывников из Приднестровья.

Двадцать третьего июня 1992 года в Тирасполь тайно прибыл генерал-майор Александр Лебедь и фактически возглавил 14-ю армию. Именно Лебедь официально втянул армию в конфликт против молдавских военных. В ответ парламент Молдовы обратился в ООН с просьбой немедленно созвать Совбез из-за «открытой агрессии России против Молдовы».

Российская 14-я армия начала массовые обстрелы позиций молдавских военных и правоохранителей. Армия Молдовы понесла серьезные потери, а уже в начале июля начались первые мирные переговоры. Двадцать первого июля президент Молдовы Мирча Снегур и президент России Борис Ельцин при участии лидера Приднестровья Игоря Смирнова подписали мирное соглашение. По этому соглашению на территорию Приднестровья зашли российские миротворцы. До 1 августа боевые действия полностью прекратились, стороны признали мирное соглашение, и конфликт стал «замороженным».

Урегулировать приднестровский конфликт не могут уже почти 30 лет, хотя несколько раз были к этому близки. После завершения горячей фазы создали формат переговоров «5 + 2» с участием ОБСЕ, России, Украины, Молдовы и Приднестровья, а также США и ЕС, которые должны договариваться о мирном урегулировании ситуации. Но он оказался совершенно неэффективным. На сайте так называемого МИД Приднестровья датой последней встречи в этом формате указано 3 июня 2021 года. От Украины в нем участвует спецпредставитель от МИД Виктор Крыжановский.

Чуть ли не самым известным и самым близким к реализации стал «план Козака». Его разработал в 2003 году заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, который сейчас курирует в Кремле вопрос оккупированного Донбасса. План предусматривал федерализацию Молдовы, то есть предоставление особого статуса Приднестровью. Регион смог бы блокировать молдавские законы, которые его представители сочли бы нежелательными для себя. В то же время Молдова обязалась соблюдать нейтралитет, демобилизовать армию и на 20 лет предоставить российским войскам право находиться на территории Приднестровья как гаранту урегулирования конфликта. Лишь в последний момент тогдашний президент Молдовы Владимир Воронин отказался подписывать этот план. Козак считает, что тот сделал это из-за непосредственного давления американского посла.

В 2005 году свой план урегулирования предложила и Украина. Его озвучил президент Виктор Ющенко на саммите ГУУАМ. Он предусматривал постепенную демократизацию Приднестровья и проведение там демократических выборов, а также размещение в зоне конфликта украинских миротворцев и специальных сил ОБСЕ. Ющенко предложил одобрить специальный закон о статусе Приднестровья, который предоставил бы ему право выйти из состава Молдовы, если она присоединится к Румынии.

В июле 2005 года закон об особом статусе Приднестровья принял парламент Молдовы. Он предоставил региону автономию, а также признал существование Верховного Совета Приднестровья. Границы автономии должны были установить на референдуме во всех населенных пунктах Приднестровья. Но приднестровские лидеры этот закон не приняли, а план Ющенко до конца не реализовали, поскольку Россия не желала выводить свои войска, а тогдашняя элита Приднестровья — проводить демократические выборы.

Жители Бендер проходят мимо уничтоженной военной техники во время боев в городе, июнь 1992 года. Getty Images

4.

Политика Молдовы в отношении оккупированных территорий значительно отличается от украинской и грузинской. Во-первых, сразу после завершения конфликта Кишинев фактически согласился на прямые переговоры с Тирасполем — так Россия стала не участником войны, а посредником. Поэтому многие молдаване не воспринимают Россию как агрессора и непосредственного виновника конфликта в Приднестровье. Последние президентские и парламентские выборы показали, что за откровенно пророссийских кандидатов голосуют примерно 30—40 граждан.

К тому же Молдова не разорвала экономические отношения с Приднестровьем, в основном из-за его индустриализации. Спортивные клубы из Приднестровья без проблем выступают на чемпионатах и международных соревнованиях в Молдове, а на границе Украины и Приднестровья работают молдавско-украинские пункты пропуска.

После прихода к власти президента Майи Санду в 2020 году урегулирование приднестровского конфликта может сдвинуться с мертвой точки. В одном из своих первых выступлений она призвала Россию вывести свои войска из Приднестровья и заменить их представителями ОБСЕ. Санду также поставила цель восстановить нормальные добрососедские отношения с Украиной, испорченные во времена предыдущего пророссийского президента Игоря Додона. Тот фактически признал Крым российской территорией.

На призывы Санду уже отреагировал президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что Россия готова вывести войска, но для этого «нужно наладить нормальный диалог» между Кишиневом и Тирасполем и чтобы не мешал Евросоюз. «Рано или поздно эта проблема должна быть решена», — заявил Путин.