Ученые несколько лет работали на бундесвер, пытаясь с помощью литературы предсказать будущее. Они спрогнозировали войну в Нагорном Карабахе и протесты в Алжире, но потом проект закрыли — по материалу The Guardian

Министр обороны Германии Томас де Мезьер читает книгу Inside Al-Qaeda and the Taliban: Beyond Bin Laden and 9/11 пакистанского журналиста Салима Шахзада на борту самолета Transall C-160 после вылета из Ташкента, 13 марта 2012 года.

gettyimages.com