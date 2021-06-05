54 года назад началась Шестидневная арабо-израильская война. Израиль перехитрил советских аналитиков, за несколько часов уничтожил арабскую авиацию и фактически выиграл войну в первый же день

После Карибского кризиса Советский Союз не решался ввязываться в открытое противостояние с западными странами. Однако продолжал соперничать с ними за влияние в разных регионах по всему миру, в том числе на Ближнем Востоке.

Первый премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион и его жена Пола в гавани Хайфы через полтора месяца после провозглашения независимости Израиля, 30 июня 1948 года.

Современный арабо-израильский конфликт начался фактически с того момента, когда Израиль объявил о независимости в 1948 году. Шестидневная война в 1967 году стала очередным крупным военным противостоянием после Суэцкого кризиса 1956—1957 годов. Тогда Египет объявил о национализации Суэцкого канала, а в ответ армия Израиля при поддержке Франции и Великобритании захватила Синайский полуостров. Но под давлением СССР и США Израиль отступил с захваченных территорий, а на египетско-израильской границе на полуострове появились миротворцы ООН.

Здесь Запад поддерживал Израиль, а СССР — арабские страны, в первую очередь Египет. В 1952 году после военного переворота в Египте к власти пришел Гамаль Абдель Насер. Он сблизился с Советским Союзом, а в ответ получил большую финансовую помощь, зерно и другие товары. Советские инженеры построили Асуанскую плотину, крупные заводы и другие промышленные предприятия. Но главное — СССР отправил в Египет оружие, военную технику и группу военных специалистов, которые консультировали египетскую армию в ее противостоянии с Израилем вплоть до 1970-х годов.

В 1966 году в Средиземное море направилась советская эскадра в составе трех десятков кораблей, включая оснащенные ядерными ракетами подводные лодки. В Каир прибыл замминистра обороны СССР Андрей Гречко и заверил египетских военачальников в «нерушимой поддержке советского правительства». Так Египет получил советскую ядерную защиту.

Советский лидер Никита Хрущев (слева) и президент Египта Гамаль Абдель Насер, 1960 год. Universal History Archive / Contributor

К середине 1960-х годов отношения между Израилем и его арабскими соседями ухудшились до такой степени, что произошел ряд пограничных столкновений, в основном на сирийской границе. В мае 1967 года обстановка вокруг Израиля накалилась в результате советской дезинформации о том, что его войска готовят нападение на Сирию.

Восемнадцатого мая Египет приказал вывести миротворцев ООН с Синайского полуострова и заблокировал израильские судоходные пути через Красное море. После отхода сил ООН каирское радио передало такое сообщение: «С сегодняшнего дня больше не существует чрезвычайных международных сил, защищающих Израиль. Мы более не будем проявлять сдержанность. Мы далее не будем обращаться в ООН с жалобами на Израиль. Единственным методом воздействия, который мы применим в отношении Израиля, станет тотальная война. Она уничтожит сионистское государство».

Миротворцы ООН в зоне арабо-израильского конфликта, 1967 год. Mondadori Portfolio / Contributor / Getty Images

В конце мая Египет, Иордания, Ирак и Сирия сформировали коалицию и планировали «сбросить евреев в море», как призывал египетский лидер Абдель Насер. Также свою помощь против Израиля направили Алжир, Ливан, Саудовская Аравия и Кувейт. Предварительно 27 мая даже назначили датой нападения, правда, об этом очень быстро узнала израильская разведка.

Однако советские аналитики разработали другой план. Израиль нужно было спровоцировать на первый удар, чтобы объявить его «агрессором» и лишить международной поддержки. А затем решить исход войны в свою пользу за счет численного превосходства войск и техники, а также за счет того, что Израилю пришлось бы воевать на нескольких фронтах.

547 000 солдатв армиях арабской коалиции к началу Шестидневной войны против 264 тысяч у Израиля, из которых более 200 тысяч были резервистами.

957 боевых самолетовв армиях арабской коалиции против 300 у Израиля.

2 504 танкав армиях арабской коалиции против 800 у Израиля.

Первая часть плана сработала. Западные страны осудили морскую блокаду. Однако когда министр иностранных дел Израиля Абба Эвен отправился в США, Великобританию и Францию, он понял, что никакой реальной помощи Запад Израилю не окажет. А президент Франции Шарль де Голль вообще в ультимативной форме потребовал, чтобы Израиль не начинал первым военные действия.

Демонстрация в поддержку Израиля в Париже на второй день Шестидневной войны, 6 июня 1967 года. Stringer / Contributor

Но вторая часть плана полностью провалилась. Все потому, что советские аналитики мыслили еще категориями Второй мировой войны. Например, они рассчитывали, что на Синае развернется что-то вроде сражения на Курской дуге — лобовое столкновение массированных пехотных и бронетанковых соединений, действующих на широком фронте.

Группа советских военных советников в Египте, начало 1970-х годов. Wikimedia

Израильское правительство до последнего колебалось между военным и политическим решением конфликта. Еще 3 июня министр обороны Моше Даян дал пресс-конференцию, на которой сказал, что никакой войны в ближайшее время не будет. А уже на следующий день правительство проголосовало за то, чтобы «прибегнуть к военным действиям, целью которых является освобождение от кольца, все плотнее сжимающегося вокруг Израиля». Вместо того чтобы действовать по логике советских специалистов, израильтяне совершили неожиданный ход.

Премьер-министр Израиля Леви Эшколь (в центре) во время Шестидневной войны, 1967 год. Universal History Archive / Contributor

Пятого июня в 07:00 по израильскому времени 40 самолетов поднялись в воздух с израильских аэродромов и направились на запад — в сторону Средиземного моря. На это никто не обратил внимания, ведь с 1965 года такие полеты проходили по одной и той же схеме — 40 самолетов уходили в сторону моря, резко снижались и возвращались на свои аэродромы. Но в этот раз все было по-другому. Израильские самолеты исчезли с радаров, а потом в 07:45 неожиданно появились над египетскими военными аэродромами и разбомбили взлетно-посадочные полосы, уничтожив стоявшие там истребители и бомбардировщики. Это было начало операции «Мокед» (с иврита — средоточие, фокус).

Уничтоженные египетские военные самолеты на аэродроме Аль-Ариш после авиаудара Израиля в первый день Шестидневной войны, 5 июня 1967 года. Hulton Deutsch / Contributor

Вот главные факторы успеха операции:

Полная секретность — даже члены израильского правительства не знали точного времени начала атаки, а пилотам рассказали о предстоящей операции только в 04:20 5 июня.

— даже члены израильского правительства не знали точного времени начала атаки, а пилотам рассказали о предстоящей операции только в 04:20 5 июня. Неожиданное время — обычно авианалеты проводят перед рассветом, израильтяне же атаковали дважды: в 07:45 и в 10:00, когда бдительность и охрана авиабаз были ослаблены. Египетские патрульные самолеты завершили дежурство в 07:40, поэтому на момент атаки большинство пилотов были в столовой.

— обычно авианалеты проводят перед рассветом, израильтяне же атаковали дважды: в 07:45 и в 10:00, когда бдительность и охрана авиабаз были ослаблены. Египетские патрульные самолеты завершили дежурство в 07:40, поэтому на момент атаки большинство пилотов были в столовой. Вектор атаки — ВВС Израиля зашли с севера и с запада, что стало неожиданностью для египтян, ожидавших налетов со стороны Израиля. Над Средиземным морем израильские самолеты летели на предельно малой высоте, недоступной для радаров, и соблюдали полное радиомолчание.

— ВВС Израиля зашли с севера и с запада, что стало неожиданностью для египтян, ожидавших налетов со стороны Израиля. Над Средиземным морем израильские самолеты летели на предельно малой высоте, недоступной для радаров, и соблюдали полное радиомолчание. Тактическая подготовка — атака была хорошо скоординирована, первые удары наносили по взлетным полосам, не позволяя самолетам противника подняться в воздух. Удары по аэродромам наносили малыми силами — по четыре самолета (две «двойки») на каждый. К такой операции Израиль готовился еще с 1962 года, собирая разведданные о египетских аэродромах и тренируя своих пилотов летать на малых высотах и бомбить взлетные полосы на специально построенных в пустыне макетах.

— атака была хорошо скоординирована, первые удары наносили по взлетным полосам, не позволяя самолетам противника подняться в воздух. Удары по аэродромам наносили малыми силами — по четыре самолета (две «двойки») на каждый. К такой операции Израиль готовился еще с 1962 года, собирая разведданные о египетских аэродромах и тренируя своих пилотов летать на малых высотах и бомбить взлетные полосы на специально построенных в пустыне макетах. Техническая подготовка — на момент Шестидневной войны вся израильская авиация была французского производства, но боевое оснащение израильтяне разрабатывали сами. Например, новые гироскопические прицелы, которые улучшали точность попадания даже с больших расстояний, и специальные бетонобойные авиационные бомбы. Во время атаки пилоты сбрасывали их на перекрестки взлетных полос — так, чтобы одна бомба разрушала сразу обе дорожки.

Израильские солдаты фотографируются с портретом президента Египта Гамаля Абдель Насера, который потерпел поражение в Шестидневной войне, июнь 1967 года. Credit: Mondadori Portfolio / Contributor

Сыграла свою роль и несогласованность в действиях арабских войск. К примеру, египтяне сообщали своим союзникам, что разбили израильскую авиацию и перешли в наступление. А реальность, по словам очевидца тех событий — тогдашнего атташе посольства СССР в Египте Сергея Тарасенко, была такова: «Через час [после израильского авиаудара] мы уже поняли, что происходит. В посольство прибыла группа советских специалистов, работавших на крупнейшей египетской базе Каир-Вест. Их внешний вид — порванная грязная одежда, осунувшиеся лица — говорил сам за себя. На вопрос, что случилось, старший офицер коротко бросил: “У Египта больше нет ВВС, базы Каир-Вест тоже нет”».

В ходе двух авиаударов по египетским базам было уничтожено 304 самолета, почти все на земле. Израиль потерял девять самолетов, шесть получили серьезные повреждения. А в результате израильского авиаудара по иорданским и сирийским базам ВВС в 12:45 в тот же день были уничтожены все 28 самолетов ВВС Иордании и около половины ВВС Сирии — 53 самолета.

Успех операции «Мокед» позволил Израилю получить превосходство в воздухе и разбомбить наземные части противника за следующие несколько дней. В военную историографию она вошла как классический случай упреждающего нападения.

По итогам войны Израиль взял под контроль территории, превосходившие его довоенную площадь примерно в 3,5 раза. Сирия потеряла Голанские высоты, Египет — Синайский полуостров и сектор Газа, а Иордания — Западный берег реки Иордан. Впрочем, мир продержался недолго — в марте 1969 года Египет начал новую войну. Но в это раз главной целью было уже не уничтожить Израиль, а хотя бы вернуть потерянные в Шестидневной войне территории.

Территории, которые перешли под контроль Израиля после победы в Шестидневной войне 1967 года. Bettmann / Contributor / Getty Images

Мы рассчитываем на ваш внезапный донат для «Бабеля»!