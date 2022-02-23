Регулятор Великобритании пересмотрит лицензию кремлевского телеканала Russia Today

Премьер-министр Великобритании объявил, что британский регулятор Ofcom пересмотрит решение о выдаче лицензии на вещание кремлевского телеканала RT, более известного как Russia Today.

Об этом сообщает The Independent.

Борис Джонсон упомянул о важности «свободы слова», но решил прислушаться к обвинениям телеканала в путинской пропаганде.

Профильный министр заявил, что RT «очевидно является частью глобальной кампании России по дезинформации», а потому важно, чтобы Британия ограничила «способность России распространять пропаганду внутри страны».

В Ofcom заявили, что с учетом ситуации вокруг Украины будут рассматривать вопрос «в приоритетном порядке».