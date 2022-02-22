В Колумбии разрешили делать аборты до 24 недели беременности

Конституционный суд Колумбии декриминализировал аборты в течение первых 24 недель беременности — за аборт, сделанный в течение этого срока, никого не привлекут к ответственности.

Об этом сообщает The New York Times.

Правозащитные организации приветствовали это решение и назвали его «историческим достижением».

С 2006 года в Колумбии разрешено делать аборты в случаях изнасилования, при угрозе жизни женщины или если у плода серьезные проблемы со здоровьем и беременность невозможна. В остальных случаях любого, кто сделал аборт или помог женщине сделать аборт, могли приговорить к тюремному заключению на срок от 16 до 54 месяцев.

Прокуратура Колумбии ежегодно открывает около 400 дел против женщин, сделавших аборт, и людей, которые им помогают. С 2006 года по таким делам осудили по меньшей мере 346 человек. По данным Министерства здравоохранения страны, нелегальные аборты могут быть опасными и быть причиной около 70 смертей в год в Колумбии.

В последние несколько лет аналогичные решения по абортам приняли в Мексике (до 12 недели) и Аргентине (до 14 недели). Однако многие страны Латинской Америки все еще строго ограничивают права на аборт, в частности Бразилия — крупнейшая страна региона.