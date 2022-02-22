Россия планирует заключить с «Л/ДНР» такие же «договоры о дружбе», как и с Абхазией и Южной Осетией. В них изменили только названия «республик»

Государственная дума России планирует 22 февраля ратифицировать так называемые «договоры о дружбе» с «ЛНР» и «ДНР». Они полностью копируют такие же документы, которые РФ в 2008 году заключила с так называемыми «республикой Абхазия» и «республикой Южная Осетия».

С проектами документов можно ознакомиться на сайте Госдумы. В то же время, «договоры» с Абхазией и Южной Осетией обнародованы на сайте Кремля.

Все эти «документы» состоят из 31 статьи и заключаются на 10 лет. Они предполагают сотрудничество во многих сферах, а также разрешают наличие двух гражданств — российского и местной «республики». Также они закрепляют, что на территории «республик» ходит только российский рубль.

Что касается военной части, то «республики» дают право России строить, использовать и совершенствовать военные базы на своей территории.

Фактически во всех этих договорах изменены только названия «республик».