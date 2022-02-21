CERT-UA: Хакеры планируют 22 февраля атаковать государственные и банковские сайты Украины

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA опубликовала предупреждения о возможных кибератаках на вебресурсы, размещенные в зоне.ua.
Предупреждение выпустили после того, как на сайте Raidforums украинские специалисты из CERT-UA увидели сообщение о проведении кибератаки 22 февраля. На данный момент уведомление и ветка комментариев под ним удалены.
«В сообщении говорилось об аренде серверов для подготовки новых атак на веб-сайты государственного сектора, банковского сектора, сектора обороны. Исходя из контекста, планируется дефейс веб-ресурсов, размещаемых в зоне .ua», — говорится в заявлении CERT-UA.
Киберспециалисты призывают компании срочно связываться с ними при выявлении признаков кибератак или аномальных действий на информационных системах.
В то же время, Европейский Союз подтвердил готовность оказать Украине комплексную помощь в укреплении ее кибернетической безопасности. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Мы договорились, что Европейский Союз предложит нам комплексное предложение по укреплению нашей кибербезопасности. Мы понимаем, что современная война — это не только танки, артиллерия самолеты, — это также боевые действия в киберпространстве. Сегодня я получил подтверждение от Европейского Союза, что они положительно реагируют на мой запрос, на мое письмо к ним и что нам будет сделано предложение о системной помощи со стороны ЕС», — сказал Кулеба.
- Утром 15 февраля клиенты ПриватБанка получили фейковые сообщения об остановке работы банкоматов. Во второй половине дня начались перебои в работе сайтов ПриватБанка и Сбербанка: из-за хакерской атаки не работали мобильные приложения банков, невозможно было рассчитаться картой и перевести деньги. Также атакам подверглись сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Работу банковских сайтов возобновили вечером того же дня.
- Кибератаке подвергся и портал «Дія». Полиция начала расследование. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что хакерская атака 15 февраля была самой масштабной в истории Украины. Федоров напомнил, что атака шла из России, Китая, Чехии и Узбекистана. Ее стоимость он оценил в миллионы долларов, а целью назвал дестабилизацию ситуации.