Вторая украинская спортсменка сдала положительную допинг-пробу на Олимпиаде в Пекине

У украинской бобслеистки Лидии Гунько, участвующей в Олимпийских играх 2022 года в Пекине, выявили положительный результат допинг-теста. Это уже вторая украинка, которую временно сняли от соревнований.

Об этом сообщает Международное агентство тестирования (ИТА).

В анализах спортсменки нашли «метаболит дегидрохлорметил-тестостерона 4α-хлор-18-нор-17β-гидроксиметил, 17α-метил-5α-андрост-13-ен-3α-ол (LTM M3)» — это вещество, внесенное в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства.

Образец пробы был взят 14 февраля, результат пришел 17 числа. Сейчас Гунько временно отстранили от соревнований до решения вопроса в соответствии с мировым антидопинговым кодексом МОК.

Следовательно, спортсменке запрещено участвовать в соревнованиях, тренировках или какой-либо деятельности во время Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Однако украина все еще может оспорить решение в Спортивном арбитражном суде. Также она имеет право запросить анализ пробы Б.

Ранее положительную допинг-пробу сдала украинская лыжница Валентина Каминская.