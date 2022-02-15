Спрос и исправность ГТС: Путин назвал два условия, при которых Россия продолжит транзит газа через Украину

Президент России Владимир Путин назвал два условия, при которых РФ продлит транзит газа через Украину после завершения контракта в 2024 году. Он пояснил, что для этого должен быть спрос на газ в Европе, а украинская газотранспортная система должна быть исправной.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Мы готовы продлить поставки газа через Украину даже после 2024 года. Конечно, если на это будет спрос со стороны европейских импортеров и это будет рентабельно, а сама газотранспортная система будет в исправном техническом состоянии», — подчеркнул Путин.

Он также снова заявил, что газопровод «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом и у него нет никакой «политической окраски».