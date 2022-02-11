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Журналисты опубликовали видео с кортежем Ярославского после ДТП под Харьковом

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:

Журналисты «Украинской правды» опубликовали видео с кортежем бизнесмена Александра Ярославского в ночь на 10 февраля после ДТП в Харьковской области, в котором погиб человек.

Фрагмент записи камер видеонаблюдения опубликован в YouTube-канале издания.

Как видно на видео, в кортеже было два автомобиля, которые двигались на расстоянии друг от друга. На видео зафиксировано время с 22:56 до 22:59.

На записях не видно, кто был за рулем автомобилей.

Тем временем агентство Интерфакс-Украина, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщило, что в рамках расследования проведут экспертизы, чтобы определить, кто находился за рулем во время ДТП.

«Мужчина, сдавшийся полиции, на самом деле был в 30 км от места ДТП. В глубокую ночь он приехал в поселок Мартово, где живет Ярославский. Через некоторое время он уехал домой, собрал вещи и утром пришел сдаваться в полицию», – рассказал источник.

Также правоохранители уже установили, что «Ярославский был на месте ДТП в момент происшествия».

  • 9 февраля на дороге «Киев-Харьков-Довжанский» около 22:55 произошла смертельная авария: машина из кортежа Ярославского наехала на 50-летнего пешехода. На месте аварии был найден номерной знак кортежа «0018».
  • Сам бизнесмен заявил, что не был на месте ДТП, а «спал дома». В его компании заявили, что за рулем был водитель, работавший в одной из вспомогательных служб. Именно он пришел в полицию давать показания. СМИ писали, что сам бизнесмен иногда бывает за рулем. Полиция открыла уголовное производство по двум статьям. Ярославского тоже должны вызвать на допрос.
  • Впоследствии министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что дело пытались сфальсифицировать и уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.