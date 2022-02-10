«Никакого личного измерения». Путин объяснил свои слова «терпи, моя красавица»

Президент России Владимир Путин объяснил свои слова «не нравится? терпи, моя красавица», которые он произнес на пресс-конференции с президентом Франции, реагируя на слова украинского главы о Минских соглашениях.
Об этом сообщает «РБК».
«Это не имело никакого личного измерения, должен прямо сказать. Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности [...]. Вопрос только в том, что когда мы от главы государства слышим такие комментарии, что что-то нравится, а что-то не нравится в фундаментальных договорах [...], то мне кажется, что это не тот формат. Если государство приняло на себя определенные обязательства [...], то всем нужно исполнять и договариваться о том, как это сделать», — сказал Путин на пресс-конференции с президентом Казахстана.
- 8 февраля Путин обвинил Украину в несоблюдении Минских соглашений, процитировав поговорку, реагируя на слова президента Владимира Зеленского. «В Киеве то говорят, что будут выполнять [соглашения], то говорят, что это разрушит их страну. И президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится не нравится, терпи, моя красавица! Надо выполнять! По-другому никак», — сказал Путин.
- Президент Зеленский отреагировал на следующий день.