МИД Украины раскритиковал ОБСЕ за пассивную позицию в ситуации с безопасностью Европы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в условиях угрозы со стороны РФ Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не может сохранять пассивную позицию и должна проявить активность и решительность в защите собственных принципов.

«Впереди будет еще не один сложный момент, не одно сложное решение, но абсолютно очевидно, что сложную ситуацию нельзя решить, не принимая сложных решений. И поэтому ОБСЕ нельзя оставаться постоянно пассивно-нейтральной в этом процессе», — подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что нужно продемонстрировать активность и решительность в защите тех положений, тех основ ОБСЕ, ради защиты которых она и была создана.

Министр отметил, что поддержал инициативу Польши о введении в ОБСЕ обновленного диалога по вопросам безопасности на европейском континенте.

«Тема, которая на самом деле является фундаментальной для будущего европейской архитектуры безопасности — это то, как мы, европейцы, будем отвечать на попытки РФ манипулировать принципами и нормами ОБСЕ. В первую очередь, речь идет об известном вопросе, который постоянно сейчас задает Россия всем участникам ОБСЕ: каким образом они планируют обеспечивать свою безопасность, не причиняя вреда безопасности России. Но я напомню, что единственное государство ОБСЕ, которое сейчас совершает преступление агрессии против другого государства-участника ОБСЕ — это именно Россия», — резюмировал Кулеба.

По его словам, РФ остается единственной страной на континенте, которая эскалирует ситуацию в Европе.

«Именно поэтому я считаю, что пора не готовить ответы на манипулятивные вопросы России, а самим задавать вопросы Кремлю: как Россия планирует гарантировать свою безопасность, не причиняя вреда безопасности других стран?» — заявил глава МИД Украины, мол, Европа и Украина в частности не должны постоянно находиться в защитном положении и постоянно отвечать на бесконечные манипулятивные вопросы России.