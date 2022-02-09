ЦИК зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты в округе умершего нардепа Полякова

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Александра Ломако кандидатом в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 206 (Черниговская область).
Об этом ЦИК сообщила 9 февраля.
Ломако баллотируется от партии УДАР Виталия Кличко. Промежуточные выборы состоятся 27 марта 2022 года.
Движение «Чесно» пишет, что 1 декабря 2021 года Ломако стал главой Черниговской областной организация партии УДАР. В 2005 году, по данным биографии на сайте партии УДАР, стал одним из соучредителей общественной сети «ОПОРА». Также был главой правления организации и руководителем избирательных программ.
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