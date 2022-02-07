Суд перенес избрание меры пресечения «слуге» Кузьминых — он не смог установить личность подозреваемого

Высший антикоррупционный суд перенес избрание меры пресечения депутату «Слуги народа» Сергею Кузьминых по делу о получении 558 тысяч гривен взятки.
Суд не смог подтвердить личность подозреваемого. У нардепа при себе было только удостоверение народного депутат, которое судья не принял в качестве подтверждения личности.
Заседание перенесли на 8 февраля на 9:45.
Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры будут просить для нардепа содержание под стражей с залогом в 49,6 тысячи гривен. Такой низкий размер залога объясняется тем, что депутату инкриминируют злоупотребление влиянием (ч. 2 ст. 369 УК). Максимальный размер залога по такой статье не может превышать вышеуказанную сумму.
Защита Кузьминых успела подать жалобу на «незаконное задержание» депутат.
- Нардепа Кузьминых подозревают в том, что он повлиял на решение тендерного комитета за взятку. Его задержали с поличным 28 января. По данным следствия, он содействовал в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
- 3 января генпрокурор подписала Кузьминых подозрение. Нардеп игнорировал повестки о вызове на допрос и 3 февраля НАБУ объявило его в розыск, а 7 февраля его задержали.