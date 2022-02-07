Суд перенес избрание меры пресечения «слуге» Кузьминых — он не смог установить личность подозреваемого

Высший антикоррупционный суд перенес избрание меры пресечения депутату «Слуги народа» Сергею Кузьминых по делу о получении 558 тысяч гривен взятки.

Суд не смог подтвердить личность подозреваемого. У нардепа при себе было только удостоверение народного депутат, которое судья не принял в качестве подтверждения личности.

Заседание перенесли на 8 февраля на 9:45.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры будут просить для нардепа содержание под стражей с залогом в 49,6 тысячи гривен. Такой низкий размер залога объясняется тем, что депутату инкриминируют злоупотребление влиянием (ч. 2 ст. 369 УК). Максимальный размер залога по такой статье не может превышать вышеуказанную сумму.

Защита Кузьминых успела подать жалобу на «незаконное задержание» депутат.