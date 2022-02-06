Германия отправит в Литву дополнительные силы Бундесвера, чтобы укрепить позиции НАТО

Германия рассматривает возможность отправки дополнительного контингента служащих Бундесвера в Литву на фоне эскалации российских сил на границе с Украиной. Однако, предоставлять Киеву оружие Берлин категорически отказывается.

Об этом сообщила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

«Мы уже делаем важный вклад в Литве, где мы являемся единственной страной ЕС, возглавляющей боевую группу НАТО. Войска уже готовы, сейчас мы только обсуждаем с Литвой детали», — заявила Ламбрехт.

Так называемые боевые группы НАТО, возглавляемые США, Германией, Канадой и Великобританией, призваны остановить противника в случае нападения в регионе и выиграть время для прибытия подкрепления из стран Альянса.

Среди прочего, Ламбрехт подтвердила отказ Германии от поставки оружия в Украину.

«Это четкая позиция федерального правительства ФРГ: мы не поставляем вооружение в кризисные регионы, чтобы не способствовать там дальнейшей эскалации», — подчеркнула министр обороны Германии, объяснив, что надеется на дипломатию.