Германия отправит в Литву дополнительные силы Бундесвера, чтобы укрепить позиции НАТО

Германия рассматривает возможность отправки дополнительного контингента служащих Бундесвера в Литву на фоне эскалации российских сил на границе с Украиной. Однако, предоставлять Киеву оружие Берлин категорически отказывается.
Об этом сообщила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.
«Мы уже делаем важный вклад в Литве, где мы являемся единственной страной ЕС, возглавляющей боевую группу НАТО. Войска уже готовы, сейчас мы только обсуждаем с Литвой детали», — заявила Ламбрехт.
Так называемые боевые группы НАТО, возглавляемые США, Германией, Канадой и Великобританией, призваны остановить противника в случае нападения в регионе и выиграть время для прибытия подкрепления из стран Альянса.
Среди прочего, Ламбрехт подтвердила отказ Германии от поставки оружия в Украину.
«Это четкая позиция федерального правительства ФРГ: мы не поставляем вооружение в кризисные регионы, чтобы не способствовать там дальнейшей эскалации», — подчеркнула министр обороны Германии, объяснив, что надеется на дипломатию.
- Германия официально отказывается поставлять вооружение Украине для обороны, в отличие от США, Британии и других союзников. Берлин не хочет конфликта с Россией, о чем открыто заявила глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт.
- Пока Германия пообещала Украине мобильный полевой госпиталь Role-2 и 5 тысяч военный шлемов.
- 3 февраля министр обороны Украины заявил, что Германия лишь на словах пообещала шлемы, поскольку до сих пор не дала письменное подтверждение.