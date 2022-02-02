Зеленский прокомментировал ДТП с нардепом Трухиным. Он поддержал позицию «Слуги народа» и заявил, что «все должны за это ответить»

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ДТП с нардепом Александром Трухиным и обнародование видео с места происшествия. По его словам, все должны быть равны перед законом и нести ответственность.

Об этом он заявил на пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте.

Зеленский отметил, что с этим делом должны разобраться правоохранители, но ответственность за подобные вещи должна быть.

«По поводу господина Трухина. Обнародовано видео. Я полностью поддерживаю реакцию Давида Арахамии лично, партии «Слуга народа». Думаю, что все единогласно поддерживают, чтобы исключить Трухина из партии. Это же вопрос справедливости. Депутат ты, чиновник или любой человек любой профессии — все должны быть равны перед законом. Поэтому все должны отвечать, и все, поверьте, точно за это ответят. Несмотря на то, какой это проступок», — объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что депутат должен служить примером, а потому несет особую ответственность.