Украинская САУ «Богдана» завершила предварительные огневые испытания. Она может бить на 42 км

Украинская 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана» завершила предварительные огневые испытания, что значительно приблизило ее к принятию на вооружение армии Украины. Вооруженные силы могут поставить САУ на обеспечение уже в этом году.
Об этом сообщает Defense Express и публикует видео со стрельбами.
Стрельбы активно велись с декабря 2021 года и завершились 25 января этого года. САУ выполнила 450 выстрелов на дальность 42 км (без использования реактивного снаряда), хотя разработчик — «Краматорский завод тяжелого станкостроения» — указывал дальность стрельбы до 40 км.
Во время испытаний «Богдана» использовала снаряды турецкого и чешского производства, включая дальнобойные снаряды с улучшенной аэродинамикой HE ERFB-ВВ от Excalibur Army.
- «Богдану» впервые представили в 2018 году — на параде ко Дню Независимости как САУ по стандартам НАТО. САУ сделала свой первый выстрел в декабре 2019 года, но из-за судебного спора по поводу снарядов госиспытания пришлось перенести на 2021 год. В мае прошлого года на полигоне «Широкий Лан» состоялся первый этап заводских испытаний «Богданы» с боевыми стрельбами.