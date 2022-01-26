Украинская САУ «Богдана» завершила предварительные огневые испытания. Она может бить на 42 км

Украинская 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана» завершила предварительные огневые испытания, что значительно приблизило ее к принятию на вооружение армии Украины. Вооруженные силы могут поставить САУ на обеспечение уже в этом году.

Об этом сообщает Defense Express и публикует видео со стрельбами.

Стрельбы активно велись с декабря 2021 года и завершились 25 января этого года. САУ выполнила 450 выстрелов на дальность 42 км (без использования реактивного снаряда), хотя разработчик — «Краматорский завод тяжелого станкостроения» — указывал дальность стрельбы до 40 км.

Во время испытаний «Богдана» использовала снаряды турецкого и чешского производства, включая дальнобойные снаряды с улучшенной аэродинамикой HE ERFB-ВВ от Excalibur Army.