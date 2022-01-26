Участникам Олимпиады в Пекине по традиции раздали презервативы, несмотря на запрет на контакты

Организаторы Олимпиады в Пекине запретили участникам рукопожатия, объятия, вечеринки и секс, но традицию раздавать презервативы не нарушили.
Об этом сообщает Reuters.
Участникам соревнований в номерах отелей оставили по пять презервативов в цветах олимпийской эмблемы с изображением традиционного китайского фонарика. Презервативы традиционно раздают олимпийцам с 1988 года — для профилактики ВИЧ и СПИДа.
Участникам на время игр они, вероятно, не понадобятся. Организаторы намерены жестко следить за соблюдением карантинных ограничений, особенно на фоне сообщений о первых зараженных коронавирусом.
- Зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля, а зимние Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта.
- Из-за коронавируса игры пройдут без иностранных болельщиков, а для спортсменов и членов команд ввели строгие ограничения.