Ученые: Запущенная в 2015 году ракета SpaceX потеряла управление и может столкнуться с Луной

По словам экспертов, ракета компании SpaceX, запущенная в феврале 2015 года, потеряла контроль и находится на пути к столкновению с Луной.

Об этом пишет The Guardian.

Ракету-носитель Falcon 9 запустили из Флориды в феврале 2015 года в рамках миссии по отправке спутника для погоды для Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Но после завершения длительного горения двигателей и отправки спутника в точку Лагранжа — вторая ступень ракеты оказалась заброшенной.

На этом этапе у ступени не было достаточно топлива, чтобы вернуться в атмосферу Земли, но также «не хватало энергии, чтобы избежать попадания в зону гравитации системы Земля-Луна». «Поэтому с февраля 2015 года ступень движется по несколько хаотичной траектории», — объяснил метеоролог Эрик Бергер изданию Ars Technica.

Специалист Билл Грей, который пишет программное обеспечение для отслеживания околоземных объектов, астероидов, малых планет и комет, сказал, что ступень ракеты Falcon 9, скорее всего, достигнет обратной стороны Луны 4 марта. «Это первый случай непреднамеренного падения космического мусора на Луну, о котором мне известно», — добавил Грей. Что касается того, можно ли наблюдать за столкновением с Земли, Грей заявил, что оно, вероятно, останется незамеченным.

Несмотря на этого другие специалисты считают, что столкновение может предоставить ценные данные. Упомянутый метеоролог Эрик Бергер уверен, что событие позволит наблюдать за «подповерхностным материалом, выброшенным в результате удара ракеты».