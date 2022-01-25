Участники протеста «SaveФОП» пытались прорваться к зданию Рады. Полиция оттеснила митингующих

Участники акции протеста физлиц-предпринимателей «SaveФОП» пытались прорваться к зданию Верховной Рады.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Протестующие решили идти в Раду «переговорной группой», поскольку по их требованию никто не вышел. После этого митингующие двинулись в сторону здания Верховной Рады и натолкнулись на шеренгу правоохранителей. Начались потасовки.
Агентство Укринформ сообщает, что участники акции зажгли файеры под Верховной Радой на сцене, которую они там установили раньше. Перед зданием парламента в несколько рядов выстроились правоохранители, но между ними оказались около 30 митингующих, которых стали оттуда выталкивать. Полицейские прибывают, некоторых участников акции задерживают.
По данным агентства Интерфакс-Украина, у здания парламента сейчас находятся более тысячи участников акции. Правительственный квартал взят под усиленную охрану. Митингующие заблокировали ту часть улицы Грушевского, что ближе к зданию Верховной Рады.
- Акции протеста «SaveФОП» периодически проходят с конца ноября 2020 года. Митингующие требуют внести изменения в Налоговый кодекс о переносе внедрения кассовых аппаратов и в закон № 5866-1 об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности.
- В декабре 2021 года Рада провалила отсрочку сроков введения кассовых аппаратов для плательщиков единого налога. Это означало, что обязательство использовать аппараты для ФЛП вступает в силу с началом 2022 года.
- Позже Кабмин разрешил работающим в селах ФЛП не использовать кассовые аппараты.