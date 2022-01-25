Участники протеста «SaveФОП» пытались прорваться к зданию Рады. Полиция оттеснила митингующих

Участники акции протеста физлиц-предпринимателей «SaveФОП» пытались прорваться к зданию Верховной Рады.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Протестующие решили идти в Раду «переговорной группой», поскольку по их требованию никто не вышел. После этого митингующие двинулись в сторону здания Верховной Рады и натолкнулись на шеренгу правоохранителей. Начались потасовки.

Агентство Укринформ сообщает, что участники акции зажгли файеры под Верховной Радой на сцене, которую они там установили раньше. Перед зданием парламента в несколько рядов выстроились правоохранители, но между ними оказались около 30 митингующих, которых стали оттуда выталкивать. Полицейские прибывают, некоторых участников акции задерживают.

По данным агентства Интерфакс-Украина, у здания парламента сейчас находятся более тысячи участников акции. Правительственный квартал взят под усиленную охрану. Митингующие заблокировали ту часть улицы Грушевского, что ближе к зданию Верховной Рады.