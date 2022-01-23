WP: США попросили Россию не публиковать их ответы на «гарантии безопасности»

Соединенные Штаты попросили Россию не публиковать их ответы на российские предложения по «гарантиям безопасности».

Об этом пишет The Washington Post.

Высокопоставленное должностное лицо Государственного департамента США заявило изданию, что несмотря на просьбы, Кремль может поступить иначе и опубликовать документ вопреки желанию США.

Он добавил, что письменный ответ администрации Байдена будет демонстрировать интерес Вашингтона в продолжении диалога. Хотя ответ и в дальнейшем не будет удовлетворять требования России прекратить расширение НАТО, администрация Байдена считает, что ценность письма состоит в том, что его прочтет непосредственно президент России Владимир Путин как «единственный человек в России, который принимает решения».